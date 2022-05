Patrizia Caselli, compagna Walter Chiari/ “Io più giovane di lui, capitasse ora…”

Patrizia Caselli e Walter Chiari, una storia d’amore forte e turbolenta

Gli appassionati di gossip e spettacolo ricordano molto bene l’appassionante relazione tra Patrizia Caselli e Walter Chiari. I due sono stati insieme quasi dieci anni, destando clamore per una differenza d’età importante. La Caselli, che si allontanò dall’attore nel 1987, conserva un ottimo ricordo della persona con cui ha vissuto diversi anni della sua vita. E in un’intervista rilasciata a Serena Bortone, ha condiviso col pubblico alcuni aneddoti che chiariscono ulteriormente il carattere singolare dell’attore.

“Io ero decisamente più giovane di lui, fosse capitato adesso che si è più moralisti sarebbe stato un problema. La nostra relazione è stata appassionata e turbolenta: avevamo un bisogno che andava oltre noi di cercarci e di stare insieme”, ha raccontato. Come ammesso anche da Simone, figlio di Walter Chiari, l’attore era molto più imprevedibile nella vita reale che in teatro. “Era più ligio al copione in teatro che nella vita, dove improvvisava. Uscivi per andare a cena e ti trovavi a Cortina”, le parole della Caselli.

Patrizia Caselli, l’incontro con Craxi durante la love story con Walter Chiari

Fu proprio durante la storia d’amore con Walter Chiari, che Patrizia Caselli incontrò per la prima volta Bettino Craxi. La conoscenza con il politico avvenne grazie ad una lettera anonima che, secondo molti, avrebbe inviato Chiari. “Io vengo convocata nel suo ufficio perché Anna Craxi, la moglie, riceve una lettera anonima in cui si diceva che fossimo amanti”, la spiegazione di Patrizia Caselli nell’intervista.

“La lettera in realtà era tutt’altro che anonima si pensava fosse stata scritta da Walter Chiari con cui non stavo più. Bettino mi chiese di parlare con Walter per sedare queste voci. Così ci siamo conosciuti. Capendo il mio disagio Craxi disse che ci avrebbe pensato lui”.

