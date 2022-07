Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip?/ “Ci sto pensando” e detta le condizioni: portare il suo cagnolino

Patrizia De Blanck partecipa al Grande Fratello Vip 7?

Patrizia De Blanck è pronta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip. La contessa è già stata protagonista della quinta edizione del reality show di Canale 5 ma potrebbe varcare la porta rossa anche nella prossima edizione al via a settembre 2022. Non sarebbe il primo ritorno celebre nella casa di Cinecittà: prima di lei hanno ripetuto l’avventura Valeria Marini, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis. Intervistata da Nuovo Tv, la nobildonna ha ammesso di stare valutando la possibilità di partecipare al GF Vip 7: “Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontano da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”. Nel 2020 è stata dentro la casa per due mesi, festeggiando anche i suoi 80 anni. Questa volta dentro la casa potrebbe trovar il suo caro amico Lorenzo Castellucci.

Patrizia De Blanck "Fidanzati? Non voglio saperne più"/ Figlia Giada "Con i miei ex…"

Patrizia De Blanck, ecco la condizione per il rientro nella casa del GFVIP…

Nel 2020 quando ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck aveva dei privilegi rispetto agli altri concorrenti: la contessa aveva chiesto una camera e un bagno privati. Se dovesse accettare di tornare nella casa di Cinecittà, la nobildonna avanzerebbe un’altra richiesta: “Vorrei portare con me il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi dal lui per così tanto tempo”, ha confessato a Nuovo Tv. La De Blanck vorrebbe che la casa del GF Vip aprisse le porte agli animali dei concorrenti, ricordando che c’è anche un piccolo giardino in cui i cuccioli potrebbero muoversi. Patrizia De Blanck ha anche promosse le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti: “Orietta avrò successo. Le donne della nostra generazione hanno una marcia in più!”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia De Blanck, incidente a Oggi è un altro giorno/ Cade dalle scale per salvare…Giada De Blanck/ "Ho salvato due volte la vita a mia madre Patrizia, è una ribelle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA