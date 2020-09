Patrizia De Blanck: “Alba Parietti è una stronz*”/ Lei chiama in diretta al GF VIP!

“Alba Parietti è una stronz*, a me sta sulle pall*!” La contessa Patrizia De Blanck, come sempre, non ha peli sulla lingua, ma stavolta commette una gaffe. Nella Casa del Grande Fratello Vip fa il suo ingresso il figlio della Parietti, Francesco Oppini, al quale Signorini mostra proprio le immagini del confessionale della Contessa su sua madre. Finita qui? No. Il meglio, anzi, arriva pochi minuti dopo, quando il conduttore annuncia che in linea c’è una donna molto speciale. Ovviamente è proprio lei: Alba Parietti. Nessun problema per la De Blanck che, anzi, carica il tiro e dice alla Parietti: “Guarda che il primo a dire che sei una stronz* è proprio tuo figlio!”

La replica di Alba Parietti alla De Blanck in diretta

Alba Parietti, però, non è affatto toccata dal giudizio della De Blanck, anzi replica: “Ah De Blanck, ma io sono una stronz* veramente stronz*! Non so come hai fatto, sei una veggente!” Detto questo, si rivolge però a suo figlio Francesco facendo un’osservazione piuttosto acuta: “Ora hai fatto tutto il periodo del lockdown con me. Ora che sarai rinchiuso con la De Blanck sono sicura che mi rimpiangerai!” Vedremo se sarà così per Oppini.



