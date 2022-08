Patrizia De Blanck choc: “Il diavolo voleva impossessarsi della mia anima”/ “L’ho scacciato grazie a Dio”

Patrizia De Blanck: “Il diavolo voleva impossessarsi della mia anima, l’ho combattuto”

È la contessa più celebre della TV italiana e di aneddoti sulla sua vita ne ha raccontati tanti, tuttavia Patrizia De Blanck ha affidato alle pagine del settimanale DiPiù alcune rivelazioni inedite che raccontano il suo rapporto con la fede. “La fede è sempre stata importante nella mia vita”, ha esordito l’ex gieffina, raccontando proprio come grazie al Credo sia riuscita a scacciare dalla sua vita il diavolo che cercava di insinuarsi nella sua vita attraverso la statuetta di un Buddha.

“Solo col tempo capii che il diavolo voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina“, ha spiegato Patrizia De Blanck, entrando poi nel dettaglio. “Lui arrivò a minacciarmi: ‘Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò'”. Quello che poi accadde poco dopo la scosse profondamente.

Patrizia De Blanck racconta la sua lotta contro ‘il maligno’: “Dio vince su tutto”

Patrizia De Blanck, nel corso dell’intervista, rivela infatti che il suo cane di lì a poco morì: “Giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcature e si sfracellò al suolo. – così la decisione – A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

La fede e le preghiere riuscirono poi a farle raggiungere il suo intento: “Mi resi conto che la forza di Dio vince su tutto. – racconta nell’intervista la contessa De Blanck – Col tempo il maligno sparì. Aveva capito che non poteva avere la mia anima. Si arrese e smise di cercarmi“. Fu quella una prova che ingrandì ancor di più la fede della De Blanck che, da allora, non è mai vacillata, anzi: “la mia fede per lui è immensa. – ha infatti ammesso – Dio fa parte di me, è dentro di me”.

