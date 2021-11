Patrizia De Blanck torna al GF Vip per Giucas Casella/ “Flirt? Racconterò la verità!”

Giucas Casella chiama, Patrizia De Blanck risponde. Nella Casa del Grande Fratello Vip il paragnosta si è reso protagonista di un’altra scottante rivelazione sul suo passato amoroso: Giucas avrebbe infatti avuto un flirt segreto proprio con la De Blanck. Ne ha poi parlato in diretta con un Alfonso Signorini piuttosto incuriosito da questa rivelazione, nonché alquanto incredulo. Alle domande del conduttore, Giucas ha risposto confermando il flirt, parlando di un rapporto particolare e facendo intendere che ci sia stato tra loro una grande passione. Ma qual è invece la posizione della Contessa De Blanck in merito? La risposta dell’ex gieffina è arrivata immediata. Pochi minuti dopo la scena sul presunto flirt, la De Blanck ha postato un messaggio su Instagram, dicendosi pronta a tornare al GF per chiarire tutto. “Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al Grande Fratello e racconterò la verità!”, ha annunciato l’amata contessa della TV. Prepariamoci a nuove scintille in diretta!

