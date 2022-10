Patrizia Groppelli “Sara Manfuso ha strumentalizzato una violenza sessuale”/ Accusa choc a Mattino 5

Sara Manfuso: Alfonso Signorini la manda fuori dallo studio

Ieri sera Sara Manfuso è tornata nello studio del Grande Fratello Vip 2022 per spiegare i motivi della sua improvvisa uscita dalla casa. “Non mi sono sentita tutelata. Giovanni (Ciacci) mi ha palpata e poi ha detto simuliamo una violenza sessuale. Io ho riso, ma perché ero in imbarazzo e provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno, nessuno mi ha chiamata in confessionale e nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione”, ha detto la giornalista che in passato è stata vittima di violenza. Le sue parole però sono stat accolte molto duramente del conduttore Alfonso Signorini che ha replicato: “Ti dico che avresti potuto trovare una ragione più plausibile per lasciare la casa del Grande Fratello”, poi ha invitato la Manfuso a lasciare lo studio.

Patrizia Groppelli critica Sara Manfuso: “Ha strumentalizzato una violenza”

Questa mattina, venerdì 7 ottobre, a Mattino Cinque c’è stato spazio per parlare di quando successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip e dell’acceso scontro tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso. Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, ha espresso solidarietà al suo collega: “Mi sento di essere assolutamente in accordo con Alfonso…Anch’io non ho percepito niente di particolare…”, ha detto commentando la clip in cui si vede Ciacci toccare il fondoschiena alla Manfuso. Anche Patrizia Groppelli ha criticato duramente Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano: “Secondo me la Manfuso in questo caso è indifendibile perché ha strumentalizzato una violenza sessuale… Non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali per cercare di togliersi i problemi… Lei ha cercato di fare la vittima…”.

