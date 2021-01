Patrizia Groppelli Vs Zequila/ “Aiuta la tua mamma invece di fare la blefaroplastica”

Si è parlato di rapporto madre-figlio nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha ospitato allora Antonio Zequila che pare sia stato cacciato di casa dalla sua mamma Carmela. La donna, in collegamento, ha però spiegato quanto accaduto: “Siccome ho perso le chiavi, Antonio si sa quando va ma non si sa quando torna, allora è venuto e ha trovato la porta chiusa. Lui allora è andato a dormire in un albergo, poi la mattina è tornato e gli ho detto di aver perso le chiavi e cambiato la serratura. Non caccerei mai mio figlio che è il mio tesoro.” A prendere parola, dopo la spiegazione della mamma di Zequila, è stata però la sempre pungente Patrizia Groppelli. L’opinionista si è schiarata a totale difesa della signora Carmela, accusando Zequila di non aiutarla abbastanza.

Patrizia Groppelli punge Zequila in diretta a Pomeriggio 5: “Assumi una colf per la tua mamma!”

“Ma se continui a fare l’uomo cameretta! Perché questo sei, quello che vive nella cameretta di quando aveva a 15 anni e dice alla mamma di pulirti le scarpe, sfruttando una donna così carina!” ha tuonato la Groppelli in diretta a Pomeriggio 5. Ma non è finita qui: di fronte ad un Zequila rimasto in totale silenzio, l’opinionista ha lanciato l’ultimo affondo “Una donna non te la troverai mai così! Assumi una colf per la tua mamma invece di farti il toupet nei capelli e farti la blefaroplastica ogni volta! Secondo me spendi un sacco di soldi in cretinate!” A difenderlo è intervenuto però mamma Carmela che ha tenuto a ribadire che “Io per lui faccio tutto! – concludendo con uno scoop – Vorrei che trovasse una donna ma lui è innamorato di una donna famosissima e bellissima ma lei non se lo fila ma non so per quale ragione.” Chi sarà questa misteriosa donna?



