Ormai da diverso tempo il cuore dell’attrice Diana del Bufalo batte per il nuovo fidanzato Patrizio. Con lui ha definitivamente archiviato la storia d’amore con il comico toscano Paolo Ruffini. Una storia che aveva lasciato un segno dolente nei pensieri di Diana, che però non ha mai smesso di credere nell’amore. “Mi avevano detto che non avrei sentito più l’amore, che era una di quelle cose che quando si è grandi non si prova più, ma dico di non ascoltare gli altri, di fregarsene perché gli altri non hanno potere su ciò che pensate”, le bellissime parole di Diana Del Bufalo.

Con Patrizio sembra aver trovato l’equilibrio perfetto e adesso le precedenti storie con Ruffini e con Edoardo Tavassi appartengono al passato. Da aprile 2023, infatti, Diana ha trovato la stabilità che cercava col fidanzato e non ha alcuna intenzione di perdere tutto ciò che ha faticosamente cercato e costruito.

Diana Del Bufalo non nasconde l’amore per il fidanzato Patrizio: “Il mio tutto”

Ma chi è Patrizio? Cosa sappiamo sul fidanzato di Diana del Bufalo? A quanto pare abbiamo a che fare con un personaggio che non è noto al mondo dello spettacolo. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un personaggio nip, anche se stando con Diana, inevitabilmente, anche lui adesso ha acquisito una certa popolarità. Alla coppia però la popolarità non sembra interessare più di tanto, benché l’attrice spesso condivida con il pubblico alcuni attimi della sua relazione con il compagno.

La Del Bufalo non ha paura di mostrare i suoi sentimenti e quando si tratta di dichiarare il suo amore per Patrizio non ci pensa due volte, tra scatti che li ritraggono in vacanza o qualche storia della loro vita quotidiana insieme. Come la prima, dolcissima, dedica rivolta al fidanzato: “Tu. Tutto. Tu tu ruttutu”.

