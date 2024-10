Paul Di’Anno, ex cantante degli Iron Maiden, è morto: aveva 66 anni

È morto all’età di sessantasei anni Paul Di’Anno, ex cantante degli Iron Maiden e frontman della band in due diversi album. Ad annunciare la morte dell’uomo è stata la famiglia, con un comunicato pubblicato tramite la Conquest Music, che si è detta addolorata “nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno. Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”. Paul è venuto a mancare nella sua casa di Salisbury, nel Wiltshire, nel Regno Unito. Di’Anno è stato il frontman della band in due diversi album, “Iron Maiden” del 1980 e “Killers” del 1981. Fu poi sostituito dall’attuale cantante e frontman della band, Bruce Dickinson.

Angelina Mango costretta a sospendere il suo tour/ La cantante sta male, cosa ha detto sui social

Chi è Paul Di’Anno, ex cantante degli Iron Maiden

Dopo l’addio agli Iron Maiden, avvenuto dopo solo un paio di anni all’interno del gruppo, Paul ha continuato la sua carriera in altre band come i Battlezone e i Killers. Ha però prodotto anche molti brani e album come solista. Il suo era un volto noto nel mondo della musica: negli ultimi anni, nonostante alcuni problemi di salute che avevano ridotto la sua possibilità di presentarsi sul palco, non aveva smesso di esibirsi e a dicembre sarebbe dovuto arrivare in Italia per il suo tour d’addio al mondo della musica, con quattro date. In lutto migliaia e migliaia di fan, anche nel nostro Paese, che speravano di vederlo calcare il palco per un’ultima volta per salutarlo.

I Jalisse festeggiano 25 anni di matrimonio, Fabio Ricci: “Amore puro”/ Alessandra Drusian: “E’ la mia forza”

Paul Di’Anno era nato nel 1958 in un sobborgo di Londra: il suo nome è legato soprattutto agli Iron Maiden, band del quale è stato frontman dal 1978 al 1981. Il cantante inglese venne poi allontanato dal gruppo per via dei suoi problemi derivati dall’abuso di droga e alcool: da lì intraprese una carriera in altre band e poi da solista.