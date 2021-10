Paul John Gascoigne, padre Bianca Gascoigne/ L’alcolismo e i gravi disturbi psichici

Paul John Gascoigne è il padre di Bianca, protagonista in questa edizione di Ballando con le Stelle 2021 come concorrente in gara. Il padre è stato un noto calciatore inglese, ha giocato pure in Italia con la maglia della Lazio, conquistando stabilmente la maglia della sua nazionale e militando, tra le tante, in diverse squadre di prima fascia in Italia, Scozia e Inghilterra.

E’ considerato come uno dei giocatori di maggior talento della generazione, un talento espresso a correnti alterne a causa di numerosi infortuni ed una vita sregolata fuori dal rettangolo da gioco. La sua carriera, benché di ottimo livello, non ha toccato con continuità le soglie dell’eccellenza. E secondo molti, indipendentemente dai problemi fisici, avrebbe inciso la personalità particolare dell’ex giocatore.

Paul John Gascoigne, padre di Bianca: i guai dopo il ritiro dal calcio

I veri guai per il padre di Bianca Gascoigne sono cominciati fuori dal campo, quando ha chiuso definitivamente la sua carriera. Infatti l’ex calciatore, a suo malgrado, è stato coinvolto numerose volte in tristi vicende legate all’alcolismo, aggravate da disturbi psichici sempre più preoccupanti. Tuttavia, nel corso degli anni, Paul John Gascoigne ha ritrovato una parvenza di equilibrio. Ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, che ha comunque abbandonato anticipatamente per un problema fisico.

L’allenatore ed ex giocatore si era fatto male a una spalla durante una delle prove settimanali del reality. In quel momento Gascoigne era apparso in forma e si stava dando parecchio da fare per aiutare i compagni a vincere la prova ricompensa.



