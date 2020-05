Paul Walker/ L’amore per Rebecca, Meadow e Jasmine fino alla morte (Fast and Furious)

Pubblicità

Paul Walker, l’attore di Fast and Furious ci ha lasciati troppo presto. Conosciuto sul grande schermo per il ruolo di Brian O’Conner nella saga cinematografica di Fast and Furious, l’attore ha perso la vita a soli 40 anni in un terribile incidente stradale. Era il 30 novembre del 2013 quando l’attore sex symbol è vittima di un tragico incidente a bordo della sua Porsche Carriera GT. Al momento dell’impatto nell’auto si trovata anche Roger Rodas, consulente finanziario morto anch’egli nello scontro. A causare la morte dell’attore è stata l’eccessiva velocità con cui viaggiava a bordo della sua Porsche. A confermalo anche le indagini della polizia di Los Angeles che hanno appurato che l’auto viaggiava a circa 150 km/h su una strada dove il limite massimo di velocità consentito era di soli 70 km/h. Poco dopo la Porsche ha inviato anche alcuni ingegneri per effettuare dei controlli sulla vettura su cui hanno perso la vita Paul e Roger riscontrando nessun tipo di problema né nell’impianto di frenata né tantomeno nel sistema elettrico.

Paul Walker, la morte a 40 anni a bordo di una Porsche

Nessun problema tecnico, la morte di Paul Walker è avvenuta per un eccesso di velocità. L’impatto, avvenuto in una strada di Los Angeles, è costato nel novembre del 2013 la vita dell’attore di Fast and Furious, ma anche del consulente finanziario Roger Rodas. La morte dell’attore ha sconvolto i fan in tutto il mondo, ma anche la sua famiglia: i genitori Cheryl Crabtree e il padre Paul Walker III, la fidanzata Jasmine Pilchard Gosnell, la figlia Meadow e la ex moglie Rebecca McBrain nota Rebecca Soteros. Dopo la morte di Paul, la ex moglie coadiuvata dalla figlia Jasmine hanno intrapreso una vera e propria battaglia legale contro la Porsche. Una causa conclusasi con il pagamento da parte dell’azienda tedesca di un risarcimento monetario a favore della figlia dell’attore Meadow. Un accordo “amichevole” raggiunto dopo che la ragazza, appena diciottenne, aveva denunciato la casa automobilista. Non solo, anche il padre Paul William Walker III e la vedova di Roger hanno intrapreso una battaglia legata contro la casa tedesca, ma tra i due solo il padre dell’attore ha raggiunto un accordo.

Paul Walker, moglie e figlia: la Fondazione Paul Walker

La morte di Paul Walker ha lasciato tre donne in un dolore straziante. Si tratta della ex moglie Rebecca Soteros e della figlia Meadow, nata dalla relazione dell’attore di Fast and Furious. A distanza di due anni dalla scomparsa, nel 2015 la figlia Meadow ha fondato la la Fondazione Paul Walker, un’associazione benefica che ha l’obiettivo di proteggere e tutelare gli oceani. Alcuni anni prima anche l’attore si era impegnato in prima persona con l’associazione “Reach Out WorldWide” a favore le vittime del terremoto di Haiti del 2010. Dopo la fine della relazione con Rebecca avvenuta nel 1999, Paul ha ritrovato alcuni anni dopo nuovamente la felicità con la compagna Jasmine Pilchard-Gosnell. Nel 2005 è scoppiato l’amore improvvisamente interrotto dalla morte dell’attore; una morte di cui la donna ancora oggi non si capacita al punto da dedicargli un bellissimo messaggio sui social: “ogni giorno, in qualche modo, sarai nei miei pensieri. Anche se te ne sei andato, sei sempre vicino e ti amerò sempre. Riposare in pace. Amore…”.



