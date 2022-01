“Pd chiederà obbligo vaccinale”/ Pronto blitz dei dem in cabina di regia

Estensione super green pass e obbligo vaccinale al centro della Cabina di regia anti-Covid in programma oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. Il secondo dossier è uno dei più delicati per il governo e il Pd è pronto ad accelerare: i dem, infatti, sono pronti a rinnovare l’invito per adottare il vaccino obbligatorio per tutte le fasce d’età…

Come reso noto da fonti Pd ai microfoni di Adnkronos, i dem di Enrico Letta hanno intenzione di riproporre l’obbligo vaccinale “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso” sia nella cabina di regia che nel successivo Consiglio dei ministri.

“Pd chiederà obbligo vaccinale”

Le fonti Pd hanno inoltre rimarcato che l’obbligo vaccinale rappresenta l’unica strada “per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”. Da valutare, dunque, le posizioni degli altri partiti di maggioranza. La Lega, tramite il ministro Massimo Garavaglia, ha ribadito che la posizione del Carroccio prevede l’obbligo vaccinale per gli over 60, mirato per “tutelare le fasce più fragili della popolazione”. Obbligo che non vede invece favorevole il Movimento 5 Stelle: secondo quanto appreso da Adnkronos, per il leader Giuseppe Conte sarebbe una fuga in avanti, considerando che ci sono persone che non riescono a prenotare la dose booster.

