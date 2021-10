Pd, consiglieri eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

NOMI CONSIGLIERI ELETTI PD, ELEZIONI ROMA 2021: LE PREFERENZE

È sfida aperta tra Partito democratico e Fratelli d’Italia per il secondo posto per le preferenze raccolte alle Elezioni Comunali 2021 di Roma. Ormai la sfida per il primo sembra chiusa, visto il vantaggio raccolto dalla Lista Carlo Calenda. Il passaggio al ballottaggio da parte di Roberto Gualtieri, che sfiderà Enrico Michetti del centrodestra, nasconde però un leggero calo del Pd, che nella precedente tornata elettorale uscì sconfitto contro Virginia Raggi. Nel 2016 raccolse il 17,19%, ora viaggia al 16,37% raccogliendo finora 161.361 voti contro i 204.637 di cinque anni fa. A prescindere dall’esito del ballottaggio, sono già partite le riflessioni per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale e quindi per il gruppo di eletti consiglieri Pd.

I CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI ROMA 2021

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021, la situazione vede la sfida tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi, il candidato Pd Roberto Gualtieri, Carlo Calenda di Azione ed Enrico Michetti per il centrodestra. Tra i partiti c’è anche la sfida per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale della Capitale.

Il Partito democratico di Enrico Letta appoggia dunque Roberto Gualtieri in queste elezioni comunali Roma 2021. Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del Pd a Roma alle elezioni comunali 2021, che vede come capolista Sabrina Alfonsi. Gli altri sono: Righetti Ubaldo, Marongiu Stefano, Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbieri Pietro Vittorio, Battaglia Erica, Bufalino Maria Angela, Calvi Giorgio Raffaele, Celli Svetlana, Ciancio Antonio, Colabello Julian, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Crisanti Giovanni, De Simoni Massimo, Fermariello Carla, Godo Edmond, Grimaldi Eleonora, Guzman Lucia Lidia, Lepidini Alessandro, Lin Yifan, Marcucci Dario, Marinone Lorenzo, MelitoAntonetIa, Mezzapesa Giorgio, Michetelli Cristina, Moriconi Monica, Palmieri Giammarco, Pappata Claudia, Paravati Claudio, Parrucci Daniele, Persili Gabriella, Piccolo IIaria, Restivo Flavia, Rossi Marco, Rufo Fabrizio, Sandulli Piero, Stampete Antonio, Stelitano Rocco, Tarca Valerica, Tempesta Giulia, Troili Olimpia, Trombetti Yuri, Veloccia Maurizio, Zaman Qamar, Zannola Giovanni.

ELETTI E PREFERENZE PD ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Roma 2021, torniamo al 2016, quando vinse al ballottaggio Virginia Raggi con il 67,15% contro l’altro candidato sindaco, appoggiato dal Pd, Roberto Giachetti che invece ottenne il 32,85%. I seggi ottenuti dal partito di Enrico Letta furono Michela di Biase (5.186); Marco Palumbo (4.867); Ilaria Piccolo (4.484); Antongiulio Pelonzi (3.599); Valeria Baglio (3.054) e Orlando Corsetti (3.008). Tranne Palumbo, ex consigliere nella Provincia di Zingaretti, e Pelonzi, in Aula Giulio Cesare dal 2008 al 2013.

