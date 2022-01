Pd, ovazione per Sergio Mattarella/ Video: grandi elettori dem in estasi

C’è grande soddisfazione in casa Pd per l’intesa raggiunta sul nome di Sergio Mattarella per l’elezione del Presidente della Repubblica. I partiti di maggioranza hanno chiesto all’attuale capo di Stato di restare al Quirinale per un secondo mandato, ottenendo l’ok. Enrico Letta si è detto estremamente soddisfatto e, all’inizio dell’assemblea dei grandi elettori dem, è stata registrata una vera e propria standing ovation…

«Voglio esprimere un grande ringraziamento a Sergio Mattarella per la scelta, che è una scelta di generosità nei confronti del Paese è oggi fondamentale, importante e necessaria. Credo che sia una bella giornata per l’Italia e importante per la politica italiana», le parole di Enrico Letta nel corso della conferenza stampa in programma alla Camera dei Deputati.

Pd, ovazione per Sergio Mattarella: il video

Il Pd è in festa per la conferma al Colle di Sergio Mattarella, un’ipotesi caldeggiata già negli scorsi giorni da alcuni esponenti dem ma certamente non con forza. Enrico Letta ha tenuto a ringraziare a più riprese il capo dello Stato e si è detto profondamente dispiaciuto per i giorni persi alla ricerca di un accordo con gli altri partiti politici. «Noi non abbiamo messo in campo nessun nome di parte», le parole dell’ex premier: «Non l’abbiamo fatto per un motivo molto semplice, perchè l’unico profilo che poteva ottenere la maggioranza doveva essere un profilo super partes. Dispiace ci sia voluto tutto questo tempo, meno male che c’è una figura come quella del presidente Mattarella». Enrico Letta ha poi acceso i riflettori su un altro dettaglio: «Eleggevamo il presidente della Repubblica, quindi non era in discussione il governo. Bisognava mettere insieme tre perimetri: maggioranza di governo, perimetro delle coalizioni, maggioranza che elegge con il capo dello Stato. Il governo esce oggi più forte. La maggioranza è stata unita, ha lavorato assieme».

