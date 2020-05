Pelé e Altafini/ Rivalità tra i due? Nel film su O Rei tante imprecisioni e falsità

Pubblicità

Qual è il vero rapporto tra José Altafini e Pelé? Nel film che ripercorre la carriera di O Rei viene dato spazio ad una storia secondo la quale i due sarebbero stati in antitesi, l’uno nato da famiglia benestante (se non ricca) e l’altro invece cresciuto nelle favelas del Brasile. Una lotta di classe, che nella trasposizione cinematografica è risultata in una sorta di distanza anche comportamentale; quasi che, per esaltare la leggenda di Pelè, ci fosse necessariamente bisogno di un antagonista. Del resto, su pellicola la cosa funziona almeno solitamente: il grande eroe non può essere tale se non con l’esistenza di un nemico, al quale quando serve si rivela superiore. Se però il racconto è biografico, allora è possibile che qualcosa stoni: se ne era avuta prova in altri film traccianti la storia di personaggi sportivi, ma con minore enfasi: si veda per esempio la rivalità rispettosa tra Niki Lauda e James Hunt (Rush) o, ancora, l’antitesi tra Bjorn Borg e John McEnroe nel lavoro che ne ripercorre le sfide sul campo di tennis.

Ecco: in quei casi, che si romanzasse qualche aspetto del rapporto poteva starci. Qui, invece, alcune parti del rapporto Altafini-Pelé sembrano essere state inventate di sana pianta. Almeno, l’italo-brasiliano lo aveva già detto in occasione dell’uscita del film in Italia: nella trasmissione Rabona aveva bollato i contenuti della pellicola come “una montagna di falsità” e si era detto amareggiato per come la sua figura ne risultasse. “Mi dipingono come arrogante, prepotente e classista” aveva detto tra le altre cose, sostenendo di non essere mai stato contattato per dare la sua versione dei fatti; aveva poi rivelato di aver incrociato Pelé alla prima del film e di avergli lanciato una battuta alla quale O Rei aveva riso, senza però dire nulla riguardo le “falsità raccontate”. Ecco: di fatto, la tesi è che si sia voluto per forza creare un alter ego del personaggio Pelè, di modo che la Perla Nera risultasse ancora più luminescente perché simbolo di chi ce l’aveva fatta contro tutti e contro tutto, a differenza di altri.

ALTAFINI E PELE’ ERANO DAVVERO RIVALI?

Nel film si racconta infatti che Pelé abbia incontrato Altafini mentre la mamma faceva le pulizie a casa di quest’ultimo il quale, già promettente calciatore, non perdeva occasione per prenderlo in giro con arroganza: cosa che secondo Core n’grato, come lo avrebbero poi ribattezzato i tifosi del Napoli, non è mai successa. Anzi: “Non ho mai incontrato Pelè prima dei miei 19 anni”. Da quello che sappiamo infatti, i due sono cresciuti a 300 chilometri di distanza (entrambi comunque nello stato di Sao Paulo) ed era dunque parecchio complesso che si incrociassero in età infantile; inoltre Altafini, figlio due italiani emigrati in Brasile, non era affatto ricco e, anzi, già quando aveva 9 anni era costretto a lavorare per aiutare la famiglia a far quadrare i conti e nel frattempo studiava da meccanico presso un istituto professionale.

L’epoca dei fatti sarebbe il 1950: Altafini aveva 12 anni (ne ha due più di Pelé) e le prime “registrazioni” ufficiali, nel XV de Piracicaba (la sua città natale), sono almeno del 1954 con ingresso nel Palmeiras un anno più tardi. Difficile che ben quattro anni prima l’italo-brasiliano potesse essere talmente affermato da rappresentare un pungolo per Pelé, anche se i due si fossero effettivamente incrociati (viene citata anche una piuttosto ovvia finale di un torneo giovanile persa 6-5 contro la squadra di Altafini, e anche questo fatto sarebbe inventato di sana pianta). Ora, con un salto in avanti, arriviamo ai Mondiali: José dice di aver incontrato Pelé quando aveva 19 anni, momento che corrisponde all’arrivo in nazionale. I due esordirono a un mese di distanza, un anno prima di partire per la Coppa Rimet in Svezia. Che ovviamente ha grande risalto nel film, e segna il classico punto di redenzione: qui infatti Altafini e Pelé si riappacificano.

I MONDIALI DEL 1958

Ora, anche questo non è corretto. Vero che José si infortunò contro l’Inghilterra dopo aver segnato una doppietta all’Austria, e vero che dopo essere tornato per i quarti (1-0 al Galles, gol di Pelé) sarebbe rimasto fuori per semifinale e finale; ma le cose andarono diversamente per svariati motivi. Primo: l’infortunio al ginocchio di O Rei c’era stato ma non per il tentativo di praticare la Ginga sul campo di calcio, “solo” per un duro contrasto in una partita-allenamento contro il Corinthians poco prima di andare in Svezia. Non solo: all’inizio dei Mondiali il diciottenne era pienamente ristabilito, e dunque in semifinale non avrebbe dovuto fare i conti con una condizione ai limiti dell’indisponibilità. Secondo: Altafini, al di là dell’infortunio, fu fatto fuori dai titolari a seguito di un deludente 0-0 contro l’Inghilterra. Con lui out Joel e Dino Sani, dentro Zito, Garrincha e appunto Pelé: Altafini tornò in campo contro il Galles solo perché Vavà si era infortunato contro l’Unione Sovietica e non poteva giocare, ma tornato disponibile per la Francia uno dei componenti del celebre trio si sarebbe ripreso il posto.

Altafini, contro il Galles, giocò in coppia con Pelé che segnò la prima rete al Mondiale: non fu dunque lui a prendere il posto del presunto rivale (e poi diventato amico e complice) nella formazione titolare, né realizzò quella tripletta alla Francia con problemi al ginocchio. Se proprio vogliamo, non è nemmeno esatto che Vicente Feola abbia lasciato la squadra libera di sbizzarrirsi in finale, giocando a piacimento e divertendosi quasi come una “concessione”: questo avvenne appunto prima dell’Unione Sovietica, e tra le altre cose le cronache dell’epoca narrano che il Commissario Tecnico del Brasile accettò di buon grado le decisioni dei senatori (tra cui Didì, Nilton Santos e Bellini) perché “segretamente” lui stesso avrebbe scelto quella formazione fin da subito (questa è un’altra storia).



