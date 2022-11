Pelè, le mogli: da Rosemeri dos Reis Cholbi a Marcia Cibele Aoki/ Sei figli e…

Marcia Cibele Aoki, chi è la terza moglie di Pelè

Il calciatore Pelè ha avuto una intensa vita privata. Dopo due matrimoni alle spalle, Il calciatore ha finalmente trovato la serenità accanto a Marcia Cibele Aoki. Il matrimonio tra Marcia Cibele Aoki e il leggendario calciatore ebbe luogo nel mese di Luglio del 2016, proprio quando il campione del Mondo stava per compiere i suoi 76 anni. Poco prima di celebrare le nozze con la donna definitiva della sua vita, aveva garantito tramite alcune interviste che “O Estado de Sao Paulo” aveva trovato l’amore definitivo della sua vita. I due si erano conosciuti negli anni ’80, ma hanno instaurato una relazione amorosa solo nel 2010 per poi sposarsi nel 2016. La donna oggi ha 46 anni, è molto più giovane del campione, i due si conobbero a New York proprio quando lei era poco più di una bambina.

I due cominceranno a frequentarsi nel 2021, lei è un’imprenditrice più giovane dell’ex leggenda di 34 anni, diventerà una presenza fissa durante le uscite pubbliche del campione. Purtroppo le condizioni di salute della leggenda del calcio non sono state sempre ottimali, ma la sua Cibele Aoki non ha mai abbandonato il suo compagno e marito durante i giorni in ospedale. L’ex calciatore era sposato in precedenza con Rosemeri Cholbi, dalla quale ha avuto tre figli, Edinho, Jennifer e Kely. Subito dopo ebbe anche una relazione con Assiria Nascimento, con la quale ebbe due gemelli Joshua e Celeste.

La prima moglie di Pelè è stata Rosemeri dos Reis Cholbi sposata il 21 febbraio del 1966. Dal loro matrimonio sono nati tre figli Kelly, Edinho, Jennifer, i due divorziano nel 1982. Successivamente Pelè si sposa con Maria da Graça Meneghel conosciuta come Maria da Graca Xuxa, una conduttrice televisiva, attrice e cantante. 5 anni d’amore, anche se non sono mancati i tradimenti come ha ammesso lo stesso campione: “la mia prima moglie, la prima ragazza, lo sapevano. Non ho mai mentito”, anche se la moglie ha smentito la cosa dicendo: “diceva che era una relazione aperta, ma era aperta solo per lui”.

Nel 1994 Pelè all’età di 50 anni si sposa in terze nozze con Assiria Seixas Lemos, psicologa e cantante più giovane di 16 anni. Dal loro amore sono nate le gemelle Joshua e Celeste. Dal 2010 il campione è legato a Marcia Cibele Aoki, una 41enne imprenditrice di di attrezzature mediche conosciuta a New York. Nel 2016, dopo sei anni di fidanzamento, la coppia si è sposata. Una vita sentimentale complicata quella del re del calcio che parlando del suo ruolo di padre ha ammesso: “non sono stato un buon padre, forse perché lavoravo troppo non mi sono mai reso conto di quello che succedeva vicino a me”. Il calciatore ha avuto sette figli, di cui due illegittimi: si tratta di Sandra Arantes nata dalla relazione con la sua ex collaboratrice domestica Anizia Machado e Flávia Christina Kurtz Nascimento nata da una storia con la giornalista Lenita Kurtz.











