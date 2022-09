Pelè malattia e condizioni di salute/ Il tumore, le indiscrezioni, le parole di O’Rey

PELÈ, MALATTIA E CONDIZIONI DI SALUTE

Come sta Pelè? La domanda ricorrente sulle condizioni di salute di Edson Arentes do Nascimento non si spegne: ancora oggi, non è davvero certo quale sia lo stato fisico di O’Rey. Partiamo dalla fine, vale a dire dall’ultima notizia che abbiamo per certa o comunque dal fatto più recente: ad agosto Pelé ha pubblicato una fotografia sul proprio profilo Instagram, un’immagine che lo ritrae insieme alla moglie che ringrazia “per tutte le risate”, insieme alle belle parole per tutti i fan che dal mondo intero gli hanno mandato messaggi di auguri.

Quella però era stata l’occasione per smentire alcune voci false circa la sua salute: “Esistono e stanno circolando notizie false, è chiaro che ci rimango male ma questo non mi abbatte” aveva dichiarato Pelè via social, aggiungendo di come si stesse prendendo cura del proprio corpo. Da allora sostanzialmente non ci sono state novità in merito; l’altro messaggio di ringraziamenti, O’Rey lo aveva pubblicato quasi un anno prima. Era il mese di ottobre del 2021, e l’ex stella del calcio brasiliano era appena stato dimesso dall’ospedale Albert Einstein di Sao Paulo, a distanza di tre mesi dal ricovero.

COME STA PELÈ DOPO LA RIMOZIONE DEL TUMORE AL COLON

Pelè infatti era stato costretto al ricovero in ospedale per sottoporsi ad un’operazione: la rimozione di un tumore al colon. L’intervento era andato bene, e infatti lo stesso Pelè (che anche in quell’occasione aveva posato insieme alla moglie) aveva rassicurato circa le sue condizioni di salute, mentre lo staff medico aveva parlato di condizioni stabili. Avevamo visto nell’occasione un Pelè molto provato dal punto di vista fisico, quasi irriconoscibile: comprensibile, vista la lunga degenza e il tipo di operazione.

Il problema era che nel gennaio seguente le notizie erano schizzate impazzite: si era parlato di metastasi che si erano estese a tutto il corpo, di una situazione davvero molto grave. Mesi dopo, Pelè in persona ha voluto porre fine a queste speculazioni; la realtà dei fatti comunque è che non sappiamo come Pelè, che oggi ha 81 anni, stia realmente: se il tumore si sia ripresentato ed eventualmente in che forma, e se lui stia ancora combattendo con tutto se stesso per sradicare questo male. Non possiamo che fargli comunque un grosso augurio, al netto delle reali condizioni di salute, e ricevere magari belle notizie a breve.

