Pelè, morta la mamma Donna Celeste Arantes/ Aveva 101 anni, era ricoverata da giorni

E’ morta la mamma di Pelè, Donna Celeste Arantes. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, aveva 101 anni ed è deceduta in queste ore nella sua città, Santos. Era stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni, già fragili per l’età, si sono aggravate fino appunto al decesso. A dare la notizia è stata la nipote Kely Nascimento, che ha affidato il suo messaggio ai suoi canali social, parole di cordoglio e di dolore all’indirizzo dell’amata nonna.

La madre di Pelè era stata ricoverata in ospedale otto giorni fa per dei problemi di salute, fino appunto alla morte sopraggiunta in queste ore anche se non è stata ufficializzata la causa del decesso. “Ciao nonna riposa in pace”, ha scritto uno dei nipoti di Donna Celeste, confermando quindi la tragica notizia. Era riuscita a sopravvivere al dolore della morte del figlio avvenuta 18 mesi fa, ma evidentemente il ricovero di questi giorni era giunto a seguito di condizioni fisiche già estremamente compromesse.

PELÈ, MORTA LA MAMMA DONNA CELESTE ARANTES: L’OMAGGIO AL 100ESIMO COMPLEANNO DEL FIGLIO

Donna Celeste era nata a Tres Coracoes, città che si trova nello stato sud orientale del Minas Gerais. All’età di 17 anni diede alla luce proprio Edson Arantes do Nascimento, quello che sarebbe divenuto uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e meglio noto come Pelè. O Rei e la mamma, come scrive Fanpage, erano molto uniti e in rete vi sono infatti centinaia di foto che li ritraggono insieme in varie occasioni, a testimonianza proprio in un rapporto molto stretto.

L’ultimo omaggio alla mamma l’ex star della nazionale brasiliana lo fece quando aveva 82 anni, poco prima di morire, in occasione del centesimo compleanno della donna, celebrato il 20 novembre del 2022, giorno in tra l’altro vennero inaugurati i mondiali di calcio in Qatar, gli unici che fino ad oggi si sono tenuti in autunno.

