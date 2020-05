Pelè/ Video, su Canale 5 il film con Vincent D’Onofrio (oggi, 7 maggio 2020)

Pubblicità

Pelè il cast del film

Pelè va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2016 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Imagine Entertainment evidentemente dedicato alla storia del famosissimo calciatore brasiliano che ha saputo esaltare tutto il mondo con le sue giocate. La regia di questo film stata condivisa da Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist i quali si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Luis Carballar, le musiche della colonna sonora sono state firmate da A. R. Rahman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Matthew Libatique. Nel cast sono presenti Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Vincent D’Onofrio, Diego Boneta, Rodrigo Santoro e Colm Meaney.

Pelè, la trama del film

In Pelè viene raccontata l’incredibile storia di un calciatore brasiliano conosciuto in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità e per i grandi successi che ha saputo raccogliere nel corso della sua incredibile carriera. Ci troviamo nell’estate del 1950 in una favelas nei pressi della cittadina brasiliana di Bauru dove un giovanissimo Pelè gioca quotidianamente con i propri amici a calcio con un pallone fatto di stracci. Suo padre è un ex calciatore, mentre sua madre una casalinga e le risorse per vivere sono effettivamente molto poche. Il padre, avendo recentemente sofferto una divisione calcistica davvero molto importante, decide di allontanare il giovanissimo Pelè dal proprio sogno di poter diventare un giorno un calciatore della nazionale brasiliana e quindi lo costringe ad andare a lavorare con la madre che per arrotondare le entrate si occupa di servizi di pulizia presso le case più facoltose. Un giorno il giovane Pelè si imbatte un giovane José Altafini il quale lo prende in giro non solo per l’attività che porta avanti, ma anche evidenziando di non essere al suo livello per quanto concerne l’estro calcistico.

Il giovane Pelè per poter far valere le proprie capacità si scrive ad un torneo non mettendo a conoscenza della cosa suo padre. Quando quest’ultimo lo verrà a sapere, decide comunque di non punirlo e di andare a seguire la sua partita. Pelè si comporta benissimo durante questo torneo ed infatti arriva in finale con la sua squadra dove incontrerà proprio la squadra di José Altafini. La partita vedrà la sconfitta per la squadra di Pelè ma per lui sarà il trampolino di lancio per un’incredibile carriera in quanto ad assistere all’evento ci sarà un talent scout che resterà ipnotizzato dalle capacità di quel giovane calciatore che segnalerà al Santos. Arriva così il primo momento importante della straordinaria carriera di questo calciatore brasiliano che sarà capace di diventare uno dei più forti di tutti i tempi e che soprattutto porterà la sua nazionale a vincere ben 3 campionati del mondo. Una storia incredibile non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quanto riguarda l’impegno del sacrificio che quotidianamente quel ragazzino che giocava con un pallone di pezza è riuscito a mettere.

Video, il trailer di Pelè



