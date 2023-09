Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sangue di Re 2023/ Programma domenica 24 settembre e orario

Come accade in ogni ultima domenica di settembre dal 1983, tutte le comunità di Comunione e Liberazione e i gruppi di Fraternità della Diocesi di Novara si mobilitano per un gesto che coinvolge centinaia di persone, anche non appartenenti al Movimento. Si tratta del grande Pellegrinaggio a Piedi al Santuario della Madonna del Sangue di Re, in Valle Vigezzo (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), a cui partecipano anche molti fedeli dalla Lombardia. Talvolta sono arrivati anche alcuni pellegrini dal Canton Ticino, con cui la valle confina.

La denominazione “Madonna del Sangue” è legata ad un miracolo avvenuto a Re nel 1494: l’effigie della Vergine sul muro esterno della piccola chiesa del paese sanguinò in maniera copiosa dopo essere stata colpita in fronte con una pietra da un ubriaco, poi pentitosi del gesto. Da allora la chiesa di Re è diventata meta di tantissimi pellegrinaggi. Il Pellegrinaggio a Re organizzato dalla Fraternità della Diocesi di Novara è nato come gesto di ringraziamento, perché l’Autorità ecclesiastica aveva riconosciuto ufficialmente la Fraternità di Comunione e Liberazione.

PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SANGUE DI RE: PROGRAMMA, ORARIO E RITROVO

Il Pellegrinaggio a Re durante il periodo Covid non si è potuto svolgere nella sua forma tradizionale, che richiamava oltre mille persone a percorrere la Statale della Valle Vigezzo e gremire il grande Santuario di Re. Ma comunque piccoli gruppi di ciellini non hanno mai rinunciato ad andare al Santuario, tenendo viva la tradizione e rispettando le norme di sicurezza. La ripresa definitiva avviene quest’anno, infatti domenica 24 settembre 2023 alle ore 6:30 i pellegrini si ritroveranno nella chiesa parrocchiale di Masera, a pochi chilometri da Domodossola. È previsto un breve momento di preghiera, poi imboccheranno la Statale 337 della Valle Vigezzo fino al Santuario di Re, dove sarà celebrata la Messa alle ore 12:30. Un secondo punto di ritrovo è previsto a metà valle, davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, alle ore 10.

Masera è raggiungibile da Milano percorrendo la A 26 fino a Gravellona Toce, proseguendo sulla Statale 33 del Sempione fino allo svincolo per Masera e la Valle Vigezzo, subito dopo Domodossola. Ma si può raggiungere il Santuario anche in treno: il terminale della Ferrovia Vigezzina, che ha fra le sue stazioni Masera, Santa Maria Maggiore e Re, è direttamente comunicante con la Stazione internazionale FS di Domodossola. Ulteriori informazioni: Segreteria C.L. Novara 349 7498169.











