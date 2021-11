Peng Shuai, sui social foto misteriose/ La tennista scomparsa “tornerà presto”, ma…

La scomparsa di Peng Shuai, tennista cinese che aveva denunciato l’ex vicepremier Zhang Gaoli per abusi sessuali, resta un giallo: sui social network sono apparse delle foto misteriose, in cui viene ritratta con dei peluche e con il suo gatto. Le immagini sono state pubblicate su Twitter da Shen Shiwei, un reporter della Cgtn che nel suo account Twitter viene definito un “media affiliato allo Stato cinese”. Secondo quanto scrive, gli scatti sarebbero stati inviati alla stampa da un’amica della ragazza, che li avrebbe visti postare da lei su WeChat. “Buon weekend”, le avrebbe anche detto in base ad uno screenshot.

A commentare le ultime novità sulla vicenda è stato, secondo quanto riporta Tgcom24, anche Hu Xijin, direttore del Global Times nonché primo giornalista ad avere pubblicamente parlato della scomparsa di Peng Shuai. L’uomo, che qualche giorno fa aveva scritto di non credere, “come persona che ha familiarità con il sistema cinese”, che la tennista “abbia ricevuto ritorsioni e repressioni ipotizzate dai media stranieri per le cose di cui la gente ha parlato”. Nelle scorse ore ha confermato la sua versione, sostenendo che le foto “rappresentano lo stato attuale dell’atleta” e che quest’ultima “è rimasta finora a casa sua perché non voleva essere disturbata” ma che “si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività”. In molti, tuttavia, non credono a questa versione.

Peng Shuai, sui social foto misteriose: quando sono state scattate?

Le foto misteriose pubblicate sui social network da Peng Shuai lasciano non pochi dubbi. In tanti si stanno chiedendo quando potrebbero essere state scattate. Non è da escludere, infatti, l’ipotesi che esse non siano recenti, ma che siano state utilizzate proprio per mostrare che la tennista sta bene, quando in realtà magari non è così. Al momento, ad ogni modo, non è possibile verificare se quanto affermato dal giornalista Hu Xijin sia vero.

Intanto, continua a diffondersi su Twitter e non solo l’hashtag #WhereIsPengShuai, che è diventato virale in tutto il mondo. Centinaia di atleti hanno pubblicato dei post in merito e sono in apprensione per le sorti della tennista cinese scomparsa lo scorso 2 novembre.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021





