People from Cecchetto, Rai 1/ Diretta: Amadeus: “Nome d’arte me l’ha affibbiato Claudio Cecchetto”

Diretta People from Cecchetto: commento live di oggi 20 dicembre 2023

Nel 1979 arriva la svolta per Claudio Cecchetto con il passaggio alla Rai alla guida di uno dei programmi musicali che diverrà il più iconico degli anni ’80 anni: Disco Ring. L’anno dopo, nel 1980, conduce il Festival di Sanremo e Gioca Jouer era la sigla delle tre serate che divenne un successo internazionale. Insomma, a trent’anni Claudio Cecchetto era già in cima al successo e forse e per questo che ha deciso di dedicarsi agli altri.

Maria Paola Danna, moglie Claudio Cecchetto/ Lei: "lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò"

Fondata Radio Deejay, Claudio Cecchetto si mette alla ricerca dei dj: “Volevo un dj riconoscibile e mi piaceva la voce di uno che lavorava a Radio International: Gerry Scotti” Il secondo è Amadeus, il cui vero nome è Amadeo Rita Sebastiani, e tra l’altro il suo nome d’arte l’ha affibbiato proprio Claudio Cecchetto: “Me lo ha affibbiato lui a me non piaceva!”. E poi Carlo Conti, Linus ed altri. Come produttore inizia a produrre Sandy Marton e Sabrina Salerno con Sexy Girl, Boys Boys Boys e Sabrina Salerno ha confessato che Claudio Cecchetto le chiedeva di coprirsi di più di coprirsi.

Jody e Leonardo, figli Claudio Cecchetto/ Il padre: "mi è capitato di abbracciarli solo in momenti epici"

Diretta People from Cecchetto: Fiorello svela la gaffe di Mike Bongiorno con Claudio Cecchetto

Il docufilm su Claudio Cecchetto inizia ovviamente con i ricordi di tutti, o almeno la maggior parte dei talenti che ha scoperto e quindi Fiorello, Gerry Scotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Amadeus, Fabio Volo e tanti altri. Inizia Claudio Cecchetto come è iniziata la sua carriera da dj: “Avevo un amico che vendeva dischi e un giorno mi disse guarda io sono Dj in una discoteca ma non posso andarci ti va di sostituirmi? E da lì non è più smesso.”

Alla radio arriva grazie al direttore di Radio Milano International che lo nota in discoteca e gli propone di lavorare nella sua radio appunto. “Alla domanda quanto mi pagate? risposero ‘Niente’ e io risposi ok vengo” ha ammesso ironico Claudio Cecchetto. Fiorello ha raccontato, invece, l’incontro tra Mike Bongiorno e Claudio Cecchetto è contraddistinto da una gaffe di Mike Bongiorno. “Mike gli disse mi piace il programma che fai al mattino peccato che lui faceva il programma di pomeriggio. Lo aveva confuso con Gianni Riso ma Cecchetto non proferì parola” ha rivelato Fiorello da lì arrivo alle reti di Silvio Berlusconi dove porta la musica in tv

Chi è Claudio Cecchetto/ Il talent scout che ha scoperto Jovanotti e Fiorello

People from Cecchetto, il docufilm su Claudio Cecchetto su Rai Uno: le anticipazioni

Questa sera, mercoledì 20 dicembre alle 21.30 su Rai 1, va in onda People from Cecchetto. La vita e la carriera artistica di Claudio Cecchetto vengono raccontate in un docufilm composto da un collage di racconti e aneddoti, con le colonne sonore degli anni ’80 e ’90.

Talent Scout di sé stesso ma soprattutto di tanti personaggi che sono poi diventati famosi nel mondo dello spettacolo, Cecchetto ha alle spalle una carriera impressionante. Tra i personaggi da lui scoperti troviamo: Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo. Saranno loro, nel corso del docufilm, a raccontarlo con ricordi, aneddoti e considerazioni personali. Tutto servirà a dare un ritratto del Claudio Cecchetto pubblico ma anche provato, della persona che c’è dietro il celebre talent scout.

People from Cecchetto, tutti gli ospiti che interverranno nel docufilm

Nel documentario People from Cecchetto interverranno per parlare di lui: Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Cecchetto, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe. Ma ci saranno anche considerazioni e aneddoti raccontati dallo stesso Cecchetto, che regalerà dunque al pubblico di Rai Uno una versione inedita di se stesso.

In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, Cecchetto, parlando del documentario che lo vede protagonista, ha dichiarato: “È un progetto che mi è stato proposto dalla Lotus, che si è ispirata al mio libro acquisendone poi i diritti. Il docufilm dedicato a me (un secondo è su Lucio Battisti) era destinato alle piattaforme digitali, ma è poi accaduto l’inimmaginabile.”

Claudio Cecchetto e il retroscena su People from Cecchetto

Claudio Cecchetto ha infatti spiegato come alla fine il docufilm è finito alla Rai: “Visto il lungometraggio, la Rai ha voluto tenerlo per sé, per poi mandarlo in onda in prima serata. Questo mi ha riempito di gioia, anche per l’importante contenuto. Ci sono infatti i contributi dei personaggi tuttora protagonisti delle trasmissioni di punta Rai e Mediaset come Jovanotti, Fiorello, Sabrina Salerno, Amadeus, Jerry Scotti e altri, raccontano il nostro incontro e cosa abbiamo fatto insieme. C’è poi la mia parte”.











