Tutto su Peppe Iodice: chi è il comico

Peppe Iodice è tra gli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile che torna in onda oggi, martedì 28 gennaio 2025, con la conduzione di Stefano De Martino. Nato a Napoli il 28 luglio 1970, è un comico e cabarettista italiano che ha lavorato in diversi programmi televisivi conquistando la ribalta e l’affetto del pubblico che apprezzano il suo talento comico. Dopo aver scoperto di avere un vero talento nel far sorridere gli altri, decide di coltivare tale passione studiando e preparandosi. Peppe Iodice, infatti, si è diplomato all’Accademia del teatro diretta da Ernesto Calindri iniziando così la propria carriera.

Carlo Amleto: chi è e fidanzata/ Dalla musica a Zelig ma vita privata top secret

Durante i suoi primi anni lavorativi, ha ottenuto anche importanti premi e riconoscimenti come miglior artista alla Festa degli Sconosciuti e il Premio Charlot nel 1997. Il debutto in televisione è arrivato negli anni 2000 partecipando a programmi come Zelig Off.

La vita privata di Peppe Iodice

Peppe Iodice ha una vita privata molto discreta e riservata condividendo pochissimo della sua quotidianità sui social. Tuttavia, si sa che l’attore è sposato e che è papà di due bambine. Dai primi anni Duemila, infatti, l’attore è legato alla moglie Elisa Caruso con cui pubblica pochissime foto. Una delle ultime risale al San Valentino del 2019 dove dedica delle parole d’amore alla sua dolce metà.

Stasera tutto è possibile 2025/ Anticipazioni e ospiti 28 gennaio: da Biagio Izzo a Vincenzo De Lucia

Del legame tra Peppe Iodice e la moglie Elisa sono nate due splendide bambine: nel 2011 è nata la loro primogenita, Sofia, mentre nel 2014 è nata la seconda gioia, Gloria. Su Instagram, però, è davvero difficile trovare contenuti della famiglia di Peppe Iodice che preferisce condividere video delle proprie gag divertenti.