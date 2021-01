Peppino De Filippo, fratello Eduardo/ Il distacco da Eduardo e il successo con Totò

Peppino De Filippo è il fratello di Eduardo De Filippo, il grande maestro del teatro italiano. Classe 1903, Peppino è il terzo di tre figli illegittimi nati dall’amore fra Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta. L’infanzia di Peppino è molto trista: i primi anni vive con una balia a Caivano, poi viene trasferito in un collegio e poi a casa della nonna. Giovanissimo Peppino entra nella compagnia teatrale di Scarpetta, ma qualche anno dopo decide di crearne una propria con i fratelli Eduardo e Titina. Attore di cinema e televisione, Peppino debutta nel 1932 con il film “Tre uomini e un frac” dividendosi con egual successo tra cinema e teatrale firmando anche diverse commedie.

Tra le sue opere teatrali più conosciute menzioniamo: “Metamorfosi di un suonatore ambulante”, “Ma c’è papà”, “Quaranta ma non li dimostra” e “Cupido scherza e spazza”. Con Eduardo de Filippo firma la prima commedia “Prova generale”, ma ben presto la sua comicità semplice e diretta lo porta a scontrarsi prima con il fratello e poi con la sorella Titina. I rapporti tra i tre si inclinano al punto che Peppino decide di lasciare la compagnia teatrale di famiglia fondandone una propria nel 1945.

Peppino De Filippo: il rapporto con Eduardo e il successo al cinema con Totò

Nel 1945 Peppino De Filippo dopo essersi distaccato dalla compagnia teatrale con il fratello Eduardo De Filippo e la sorella Titina, decide di creare una compagnia tutta sua a cui si aggiunge qualche anno dopo il figlio Luigi. Il carattere divertente e solare di Peppino si scontra con quello autoritario e duro di Eduardo De Filippo al punto che i fratelli si allontano per tantissimi anni. Per fortuna con la mediazione di Titina i due si riavvicinano durante gli anni della malattia di Peppino. Sul palcoscenico entrambi raggiungono un grandissimo successo: se Eduardo De Filippo è considerato il maestro del teatro, Peppino diventa uno dei protagonisti indiscussi del grande cinema italiano recitando in film di grandissimo successo con Totò.



