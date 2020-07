Peppino Di Capri compie 81 anni/ “Sempre stato me stesso! I copioni? Problemi loro”

Compie 81 anni Peppino Di Capri, grande artista della musica italiana e ospite, proprio in questo giorno speciale, de La Vita in diretta Estate. In collegamento dalla sua villa di Capri, con alle spalle un paesaggio mozzafiato, il cantante ricorda alcuni dei momenti topici della sua carriera. Si parla delle sue canzoni che diedero il via ad uno stile nuovo e, in alcuni casi, anche copiato. Lui dichiara: “Io ho fatto me stesso, se qualcuno mi ha copiato mi dispiace per lui perché passa da copione. Io rimango me stesso.” Qualche tempo fa lo abbiamo visto anche al cinema nel film ‘Natale col boss’: “Mi sono divertito molto, doppiarsi non è stato facile.” racconta il cantante, che ha vestito proprio i panni del boss.

Peppino Di Capri, dai Beatles ai nuovi progetti

Impossibile poi non ricordare la collaborazione di Peppino Di Capri con i Beatles. Lui stesso racconta qualche retroscena: “I Beatles? Facevo da supporter, chiudevo il primo tempo.” Così svela: “È stata una bella esperienza, soprattutto come sonorità, come look.” Tuttavia racconta che: “dopo i Beatles ho vissuto un periodo di calo perché tutti li emulavano in Italia ma io rimasi me stesso. Poi, passata la moda, riacciuffai il mio pubblico.” Ma quali sono i progetti per il futuro di Peppino Di Capri? Ovviamente la musica: “Ho dovuto per forza interrompere la promozione del mio ultimo disco, Mr. Peppino Di Capri”, racconta l’artista, pronto a presentarci nei prossimi messi il suo nuovo lavoro discografico.



