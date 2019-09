Peppino di Capri/ La morte della Giuliana Gagliardi: “Per me era punto di riferimento” (Domenica in)

Il grande Peppino di Capri sarà oggi ospite da Mara Venier, protagonista nella nuova puntata di Domenica In. Il cantante campano è reduce da un anno molto faticoso e turbolento: lo scorso luglio ha compiuto ottant’anni ma poche settimane prima ha dovuto fare i conti con la scomparsa di sua moglie Giuliana, con cui ha condiviso oltre quarant’anni di vita. “Lei per me era il mio punto di riferimento. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo… Ora, a chi lo fai sentire?” ha detto Peppino Di Capri in una delle interviste più recenti al Corriere della Sera. La moglie Giuliana Gagliardi è venuta a mancare il 4 luglio, a soli 68 anni, da tempo era gravemente malata. A sostenerla durante la malattia i figli Edoardo, Igor e Dario, i nipoti e tutta la famiglia. Peppino Di Capri, bloccato dal dolore, ha preferito non partecipare ai funerali della sua amata Giuliana: “Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock”.

Peppino Di Capri, la sofferenza della moglie Giuliana Gagliardi non si dimentica

I decenni passati insieme non cancellano l’ultimo soffertissimo periodo di Peppino Di Capri e sua moglie. La malattia di Giuliana e la sua morte hanno sgretolato il cuore del cantante napoletano, che sintetizza così il periodo più duro: “Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato. Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono “è operabile” e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare. Ma a Roma dicono: non è vero. Ed è un’altra trafila, un altro barlume. Invece, “no, portatela a casa”. Passano due mesi, tre. E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda”. Sarà un Peppino Di Capri logicamente ancora scosso quello che vedremo questo pomeriggio a Domenica In, dove siamo certi non mancheranno momenti emozionanti e commuoventi.

Peppino Di Capri non si ritira ma…

L’intervista di Mara Venier a Peppino di Capri verterà tra presente, passato e futuro dell’artista. Il cantante, apparso recentemente a Miss Italia, non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo dello spettacolo e nonostante la grave perdita della moglie ha deciso di guardare avanti, almeno di provarci. Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere, ha quindi smentito l’ipotesi di ritiro dalle scene: “Sinceramente è una cavolata che s’è inventato qualcuno, non ci penso affatto. A inizio anno, ho fatto un tour in Brasile e conoscevano tutte le canzoni. La voce è rimasta quella dei vent’anni. Sto sempre coi giovani, amici dei tre figli. Ho perso anche 11 chili, togliendo i dolci e senza fare sport, mi bastano le passeggiate nella mia Capri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA