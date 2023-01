Peppino di Capri, ospite della terza serata di Sanremo 2023?/ Record di presenze

Peppino di Capri: ospite a Sanremo 2023?

Peppino di Capri potrebbe essere ospite al Festival di Sanremo 2023 in occasione della terza serata, giovedì 9 febbraio. Prima di lui, al Teatro Ariston verranno celebrati i Pooh, nella prima serata, e l’inedito trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. L’artista detiene il record di presenze, in gara e come ospite, al Festival: 15 partecipazioni, questa serbava la sua 16esima volta a Sanremo.

Peppino di Capri ha vinto ha vinto due volte la kermesse musicale: nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più”. “Il Festival più bello? Forse rimane quello del 1987, quando ho portato Il sognatore. Si complimentò anche Lucio Dalla. Mi fece piacere”, ha detto qualche anno fa Peppino di Capri a Repubblica.

Peppino di Capri, 83 anni, ha partecipato al Festival di Sanremo per 15 volte, la prima ne l 1967 con “Dedicato all’amore”. Poi nel 1971 con “L’ultimo romantico”, classificatosi al 13esimo posto, a seguire le due vittorie nel 1973 e nel 1976 con “Un grande amore e niente più” e “Non lo faccio più”. 17esimo posto nel 1980 con “Tu cioè…”; nono posto nel 1985 con “E mò e mò”; quinto posto nel 1987 con “Il sognatore”; nel 1988 “Nun chiagnere” si è classificata al 17esimo posto e nel 1989 “Il mio pianoforte” all’undicesimo. E ancora: nel 1990 con “Evviva Maria”, nel 1993 con “Favola blues” (con Pietra Montecorvino), nel 1993 con “La voce delle stelle”, nel 1995 con “Ma che ne sai… (…se non hai fatto il piano-bar)” come Trio Melody con Gigi Proietti e Stefano Palatresi. Due partecipazioni negli anni 2000: nel 2001 con “Pioverà (Habibi ené)” e l’ultima nel 2005 con “La panchina”. Peppino Di Capri potrebbe quindi tornare al Teatro Ariston per la 16esima volta, nella schiera dei grandi artisti over 70 chiamati a Sanremo 2023 da Amadeus in qualità di superospiti.

