“Per cancellare Renzi serve gilet esplosivo”/ Rocca (Il Fatto): “Scelta esistenziale”

Massimo Rocca nella bufera. Il blogger de Il Fatto Quotidiano ha acceso la polemica sui social network per un post pubblicato sulla sua pagina Facebook contro Renzi. Il giornalista, come Il Fatto del resto, non sembra vedere di buon occhio – è un eufemismo – Italia Viva e la sua ironia non è piaciuta a nessuno…

«Esistono scelte esistenziali. Se il prezzo per cancellare Renzi dalla politica italiana è indossare il gilet esplosivo e consegnare il paese alla destra, ebbene sia. Tanto arriverebbe comunque. Ma un paese senza Renzi, Boschi e Bellanova è, comunque, un paese migliore»: questo il post pubblicato da Massimo Rocca su Facebook. Aggiornamento che è stato cancellato subito dopo, probabilmente un ravvedimento…

MASSIMO ROCCA (IL FATTO) CHOC SU RENZI: RABBIA ITALIA VIVA

«Massimo Rocca, giornalista, blogger del Fatto Quotidiano, ex presidente associazione Stampa Romana, così si esprime su Italia Viva. Siamo alle minacce di eliminazione fisica: ecco cosa dobbiamo subire per la sola ragione di batterci per le nostre idee, nell’interesse del Paese», la rabbia di Luciano Nobili. E lui non è l’unico renziano a scagliarsi contro il blogger per l’uscita infelice, così la ministra Teresa Bellanova: «Parole di una violenza inimmaginabile, quelle di Massimo Rocca, giornalista e blogger del Fatto Quotidiano. Tanto rancore è inspiegabile». Infine, le parole di Raffaella Paita: «Provo vergogna e ribrezzo per le parole di Massimo Rocca, blogger del Fatto Quotidiano. Come si può arrivare così in basso? Scuse immediate».

Chiedo a #Facebook : se questo post non è istigazione all’odio e alla violenza, che cos’è? #Facebook non aspettate che approviamo #DSA #DMA per agire nel rispetto dei diritti fondamentali e della minima dignità. Certo, noi lo faremo. Ma date un segnale prima voi, su Massimo Rocca pic.twitter.com/0IiHJ1L7oQ — Sandro Gozi (@sandrogozi) January 8, 2021





