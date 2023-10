Perché Beatrice Luzzi e Jane Alexander hanno litigato?/ C’entra Elisa di Rivombrosa e un provino

Beatrice Luzzi e Jane Alexander, perché le due attrici hanno litigato?

“Indovinate dove sto andando?” Così Jane Alexander scrive in una story postata su Instagram poco prima della diretta del Grande Fratello 2023. E se le indiscrezioni che circolano sul web sono giuste, pare proprio che l’attrice si stia dirigendo in quella Casa che l’ha vista concorrente pochi anni fa. Il motivo? A quanto pare un confronto con Beatrice Luzzi.

Per chi non ha seguito la scorsa puntata, pare che Beatrice Luzzi e Jane Alexander sia state rivali sul set. Entrambe, quasi 20 anni fa, si sono proposte per uno stesso personaggio in una serie TV che è poi diventata cult, assicurando a Canale 5 un successo incredibile. Stiamo parlando di Elisa di Rivombrosa, e il personaggio in questione è quello della Marchesa Lucrezia Van Necker, la cattiva e rivale d’amore della protagonista.

Beatrice Luzzi e Jane Alexander rivali per Elisa di Rivombrosa

Ma cosa sarebbe accaduto? Stando a quanto raccontato da Beatrice Luzzi, lei e Jane Alexander si sarebbero candidate per lo stesso ruolo ma pare fosse proprio Beatrice in vantaggio sulla collega. “Io avevo il ruolo in mano”, ha ammesso Beatrice in diretta al Grande Fratello 2023, facendo però intendere che improvvisamente tutto è cambiato. “Mi hanno detto che il ruolo doveva andare a lei, non potevano farci niente”, sono state le parole dell’attrice, che hanno inevitabilmente lanciato un’ombra su Jane Alexander. Motivo per il quale quest’ultima è oggi pronta ad affrontare Beatrice in un faccia a faccia in diretta su Canale 5 che metterà in chiaro tutta la intricata questione.

