Perché Blanco è assente a Tim Summer Hits 2022 di Roma?/ La scelta dopo l’incidente

Blanco assente a Tim Summer Hits 2022 di Roma: come sta dopo l’incidente?

Nella scaletta della tappa del Tim Summer Hits 2022 in onda oggi, 7 luglio 2022, su Rai2 avrebbe dovuto esserci anche Blanco. Il cantante era attesissimo dalla folla di persone presenti in piazza del Popolo a Roma, dove avrebbe dovuto esibirsi nel suo ultimo singolo, Nostalgia. L’ospitata del trapper è però saltata all’ultimo minuto e non per una cosa banale: Blanco, infatti, ha avuto un incidente in motorino.

“Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo”, ha annunciato il cantante alcuni giorni fa, spiegando di dover rinunciare ad alcuni impegni che sarebbero, dunque slittati. Così è accaduto anche per il Tim Summer Hits.

Blanco sarà alla tappa di Rimoni del Tim Summer Hits 2022

Blanco non sarà presente alla tappa di Roma del Tim Summer Hits 2022 ma questo non vuol dire che mancherà all’evento. Il cantante ha infatti scelto di esserci comunque ma ad una tappa successiva del programma. Ai fan preoccupati il cantante ha fatto sapere: “Volevo rassicurare tutti che le date del tour sono confermate. Mi mancate. Ci rivediamo il 1 luglio a Rimini per i Tim Summer Hits e il 2 a Paestum”. E infatti, pochi giorni fa, eccolo sul placo di Rimini dello show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Per l’occasione Blanco si è mostrato con una vistosa fasciatura alla gamba e un po’ zoppicante, segno che l’infortunio non è ancora del tutto acqua passata.

