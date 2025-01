Le ultime notizie di cronaca oggi rivoluzionano il palinsesto di Rai Uno; molti si saranno chiesti in questi minuti perchè Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi 8 gennaio 2025. Sintonizzandosi sulla rete si può agevolmente evincere il motivo; è notizia di oggi la liberazione della giornalista Cecilia Sala che dallo scorso 19 dicembre era detenuta in Iran, precisamente a Teheran.

Il Paradiso delle signore, arriva "La zingara"/ Il ruolo della new entry Cloris Brosca

Ecco dunque spiegato perchè oggi Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi 8 gennaio 2025: proprio in questi minuti Cecilia Sala è rientrata in Italia dopo giorni di diplomazia, intelligence e lavori di politica estera dedicati all’obiettivo di riportare nel nostro paese la giornalista. Per l’occasione il palinsesto Rai ha deciso di lasciar spazio ad una edizione straordinaria del TG1 per raccontare il rientro in Italia di Cecilia Sala e per ulteriori approfondimenti sul caso.

Anticipazioni La promessa, puntata 6 gennaio 2025/ Pelayo fa una spiazzante confessione a Catalina

Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda la fiction di Rai Uno

Trattandosi di un’eccezione per ragioni di cronaca – la liberazione della giornalista Cecilia Sala e il rientro in Italia – l’appuntamento con il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente nel pomeriggio di domani, 9 gennaio 2025. La fiction tornerà in onda come di consueto alle ore 16.00 appena dopo la puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Con buone probabilità l’episodio non andato in onda quest’oggi – 8 gennaio 2025 – verrà recuperato proprio nella giornata di domani con le anticipazioni che abbiamo già avuto modo di raccontare.