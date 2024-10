Questa sera andrà in scena su Rai1 il film House of Gucci, adattamento cinematografico del libro House of Gucci: Una storia vera di moda, avidità e crimine. Un libro che narra le vicende della famiglia Gucci e racconta il caso che portò all’omicidio organizzato da Patrizia Reggiani dell’ex marito e famoso imprenditore Maurizio Gucci. Una vicenda per certi versi storica nel mondo della moda e non solo. Maurizio e Patrizia hanno avuto nel corso della loro vita due figlie, Alessandra e poi Allegra.

Una vicenda particolare e che ha portato alla morte di Maurizio Gucci, ucciso da due sicari incaricati dalla moglie di uccidere l’uomo che era pronto – dopo una lunga e tormentata relazione – a mettere fine e chiedere il divorzio. Per evitare questo Patrizia è arrivata a questa terribile decisione e il matrimonio ha avuto cosi un drammatico o meglio tragico epilogo.

Una storia terribile che ha colpito la famiglia Gucci che ormai non è più legata allo storico marchio, passato agli americani di InvestCorp. House of Gucci ripercorre la storia e come è andata a finire, in maniera – più o meno – autobiografica e una famiglia che non ha mai trovato pace. Patrizia Reggiani è stata cosi condannata a 26 anni di carcere.

Ma andiamo a vedere quali sono alcune delle differenze tra il film e la vita reale con la famiglia presente in House of Gucci. Una delle questioni più rilevanti riguarda l’assenza di Allegra dal film, seconda figlia della coppia e non presente all’interno della riproduzione cinematografica. E’ stato chiarito il vero motivo dell’assenza di Allegra dal film.

Più fonti e anche i registi hanno confermato che Allegra Gucci non è presente in House of Gucci esclusivamente per esigenze narrative. Gli autori non hanno voluto inserire troppi personaggi nel film e confondere quindi il pubblico. Una scelta che capita in diversi film, soprattutto quelli biografici, e che quindi non è particolarmente sorprende. Allegra allo stesso tempo non ha gradito la riproduzione del film e ha svelato:

“Quando ho saputo del film con Lady Gaga ero sorpresa, non pensavo che interessasse ancora dopo tutti questi anni. Pensavo fosse un’occasione buona per raccontare la verità ma alla fine mi è dispiaciuto perchè non è stato cosi. Si è trattato invece di un’occasione perduta”, ha chiuso la donna con grande amarezza. Allegra ha sottolineato che la sua famiglia è stata raccontata nel peggiore dei modi, la donna l’ha definita come una pessima caricatura rispetto alla realtà dei fatti.