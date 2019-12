Perché non c’è Joe Bastianich a Masterchef Italia 9?/ “Mi dedico alla musica!”

Parte questa sera la nuova edizione di MasterChef Italia ma lo fa con un grande assente: Joe Bastianich. Un posto il suo che rimane vacante e che porta il cast di giudici da 4 a 3. Ma qual è il motivo della sua assenza al MasterChef 9? L’imprenditore ed esperto di cucina ha deciso di dare spazio ad altri progetti e soprattutto alla sua passione più grande: la musica. “Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di “MasterChef Italia”, un programma che mi ha regalato tanto“, ha così annunciato Bastianich mesi fa. “Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l’uscita del mio primo album”.

Masterchef Italia 9 senza Joe Bastianich: non è un addio…

Un passo verso la realizzazione di questo sogno Bastianich lo ha fatto ad Amici Celebrities, al quale ha partecipato proprio nelle vesti di cantante, presentando per la prima volta in Italia la sua musica. Chi però dispera per la sua assenza non deve perdere le speranze. Joe potrebbe tornare presto nelle vesti di giudice e, ancora prima, su Sky. “Continuerà a far parte della famiglia di Sky”, ha infatti dichiarato Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky Italia. “Stiamo lavorando a un nuovo progetto nel quale porterà sicuramente la stessa grande passione che, insieme al suo talento, l’ha reso uno dei giudici più amati di MasterChef”.

