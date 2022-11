Perché Oggi è un altro giorno non va in onda?/ Al suo posto best of di Sanremo

Oggi è un altro giorno: salta la messa in onda del 17 novembre

Oggi, giovedì 17 novembre, non va in onda l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1. La conferma è arrivata dal profilo Twitter del programma: “A causa di uno sciopero Oggi è Un Altro Giorno non andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una “collection” con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022″. Per le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 novembre, infatti, lo Snap – sindacato nazionale autonomo produzione tv – ha proclamato l’astensione delle prestazioni dell’intero turno di lavoro per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale. Oltre al programma di Serene Bortone sono saltati gli appuntamenti con I Fatti Vostri e BellaMa’ su Rai 2.

Il successo di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1

Dal 2020 Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno è riuscita nell’intento di catturare il pubblico in un orario non facile (con la spietata concorrenza di Uomini e Donne su Canale 5) mantenendo gli ascolti e ricevendo numerosi consensi. Nella giornata di ieri il programma pomeridiano di Rai 1 è stato visto da 1.776.000 spettatori con il 16.9% (presentazione 1.954.000 – 16%), un ottimo risultato anche se la fascia pomeridiana è stata vinta a mani basse dal dating show di Maria De Filippi con più del 25% di share. Nelle scorse settimane Oggi è un altro giorno è finito sotto i riflettori per il Caso Memo Remigi (che ha anche fatto causa alla Rai). Inoltre secondo Dagospia, nella rubrica A lume di Candela, qualcuno vorrebbe prendere il posto della Bortone al timone del programma: “Avvisate Serena Bortone che una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione. Ci riuscirà?”.

