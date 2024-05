Perché Ornella Vanoni non c’è a Una Nessuna Centomila?/ La confessione della cantante

Era tra le più attese della serata, ma purtroppo Ornella Vanoni non c’è. “Una Nessuna Centomila” all’Arena di Verona andrà in onda lo stesso, ovviamente, ma la mancanza di un mostro sacro come la Vanoni si sentirà eccome. La cantante ottantanovenne, reduce da un estenuante doppio impegno lavorativo a Milano, ha raccontato sui social di non poter prender parte al concerto organizzato da Fiorella Mannoia per la raccolta fondi contro la violenza di genere, a causa di motivi di salute.

“Ci tenevo tanto, ma veramente tanto, venire a cantare per raccogliere i fondi per le donne, ma ho fatto due concerti… Non ho calcolato bene e dopo due concerti di due ore l’uno, molto belli, di grande successo, non camminavo più. L’acido lattico… Non riuscivo più a muovermi e quindi non potevo. Una stanchezza mortale”, l’annuncio di Ornella Vanoni. La cantante così ha confermato la decisione di fermarsi, non prenderà parte all’evento ma lo seguirà serenamente da casa.

La decisione di non prendere parte al concerto, d’altra parte, è una precauzione comprensibile, considerando l’età di Ornella Vanoni, reduce oltretutto da un doppio impegno lavorativo molto probante. “Mio figlio e tutti quanti mi hanno detto che non potevo venire. ‘Non puoi andare o muori’ e hanno ragione, sarei morta. Comunque vi faccio mille auguri perché siete tanti quest’anno ed è giusto che ci siamo gli uomini questa volta. Prima erano solo le donne, ma adesso sono gli uomini e le donne a lottare contro il femminicidio. Vi auguro due meravigliose serate”, ha detto Ornella Vanoni sui social, dove ha ricevuto centinaia di commenti amorevoli e di incoraggiamento da parte dei fan.











