Raimondo Todaro lascia il posto di professore a Amici 2024? Cosa può accadere

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo 2024 troveremo Raimondo Todaro in coppia con la moglie Francesca Tocca, i due torneranno a parlare della loro storia nel salotto di Silvia Toffanin e potrebbero spuntare anche dei discorsi riguardo al futuro professionale del ballerino. Raimondo Todaro infatti sembra pronto a lasciare Amici 2024, dunque una cattedra del talent condotto da Maria De Filippi resterà libera. Una decisione che sarebbe nata proprio per mano della conduttrice, pronta a sostituire Raimondo Todaro con qualche altro volto, e in questa direzione è stato fatto il nome del ballerino Stefano Oradei, che di recente ha aperto alla possibilità di ereditare il posto di Raimondo Todaro: “E’ un programma che mi permetterebbe di fare il mio lavoro, sarebbe un’esperienza molto bella e sicuramente intrigante, quindi accetterei” ha ammesso senza pensarci due volte.

Renzo Arbore a Domenica In: “Papà non voleva che facessi il disc jockey”/ “Mai tradita la Rai, sono l’unico…”

Vedremo se oggi Raimondo Todaro darà la conferma del suo addio ad Amici, oppure regalerà un colpo di scena magari annunciando la sua permanenza, anche se tutto sembra portare verso l’addio del celebre prof di ballo siciliano.

Raimondo Todaro, nuovo addio in arrivo dopo Ballando con le stelle: il pubblico lo mette nel mirino

Negli ultimi anni il celebre professore di ballo Raimondo Todaro ha vissuto diverse esperienze sul piccolo schermo, dal ruolo di ballerino nel celebre dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, fino ad arrivare appunto ad Amici 2024 di Maria De Filippi, ora la corsa potrebbe arrestarsi e il marito di Francesca Tocca si ritroverebbe di conseguenza a vivere nuove avventure sul piccolo schermo, lontano da Canale Cinque.

David, chi è il figlio di Riccardo Cocciante/ L'amore per la fidanzata Amanda Schram

E non è mancato chi ha messo nel mirino Raimondo Todaro, dopo la decisione di vederlo fuori dal programma: forse qualche divergenza caratteriale è alla base dei suoi continui spostamenti? In molti tra gli appassionati di programmi di ballo e seguaci del ballerino sembrano pensarla così.