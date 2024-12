Perla Maria, chi è la figlia di Maria Monsè: “La immagino medico”

Questa sera nella casa del Grande Fratello sbarcheranno Maria Monsè e la figlia Perla Maria, pronte a portare una ventata di freschezza nel programma, nonostante la showgirl abbia già partecipato due volte in passato alla trasmissione di Canale Cinque. Questa volta la partecipazione al reality sarà un’avventura diversa, visto che Maria Monsè verrà accompagnata dalla figlia Perla Maria, della quale tanto ha parlato in passato, facendo anche discutere dopo aver approvato la richiesta della ragazza di sottoporsi a un intervento di rifacimento del naso.

Riguardo al futuro della figlia Perla Maria, la Monsè ha rivelato in una intervista concessa a Fanpage: “Farà il medico come mio padre: abbiamo un laboratorio di analisi cliniche a Catania che lei intende continuare a seguire, i social o la televisione sono un passatempo, una scommessa, non sogna di vivere di questo, ci si diverte oggi perché sa che quando comincerà a studiare Medicina non ne avrà più il tempo”.

Perla Maria, il chiarimento di Maria Monsè: “Ho evitato di soffocarla”

Diverse volte negli anni Maria Monsè si è ritrovata a chiarire alcune questioni riguardanti la figlia Perla Maria, c’è chi ha puntato il dito contro la showgirl accusandola di aver esposto in maniera eccessiva la ragazza.

“Ho cercato di non soffocare le attitudini di mia figlia, quando era piccola e io facevo uno shooting, piangeva se il fotografo le chiedeva di spostarsi perché voleva fare le foto anche lei” le parole della nuova concorrente del Grande Fratello in una intervista rilasciata a Fanpage. “Ho cercando di andare incontro al suo volere e oggi abbiamo un rapporto stupendo” ha chiarito Maria Monsè sulla figlia nata dal matrimonio con il marito Salvatore Paravia. Intanto da questa sera per la giovane Perla Maria, oggi 18enne, arriva la grande occasione di partecipare al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

