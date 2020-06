Permette? Alberto Sordi/ Su Rai 3 il biopic con Edoardo Pesce (oggi, 20 giugno)

‘Permette? Alberto Sordi‘ sarà il film in onda sabato 20 giugno 2020 alle ore 21.45, in prima serata su Rai 3. Film biografico per la televisione diretto da Luca Manfredi, si tratta di una pellicola girata per celebrare la vita e la carriera del grande ‘Albertone’. Nei panni dell’attore romano c’è Edoardo Pesce, completano il cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Lillo Petrolo nella parte di Aldo Fabrizi, Paola Tiziana Cruciani nel ruolo della madre dell’attore, Maria Righetti Sordi. Michela Giraud è Aurelia Sordi, Alberto Paradossi interpreta Federico Fellini mentre Martina Galletta è sua moglie Giulietta Masina. Giorgio Colangeli è Pietro Sordi, Paolo Giangrasso interpreta Giuseppe Sordi, Luisa Ricci è Savina Sordi, mentre Sara Cardinaletti ha il ruolo di Jole e Francesco Foti ha la parte di Vittorio De Sica.

Permette? Alberto Sordi, la trama del film

‘Permette? Alberto Sordi‘ racconta la vita di Alberto Sordi, uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano e icona della romanità. Si parte dagli anni della gioventù, quando Sordi lavorava ancora in un albergo milanese dove viene licenziato per aver importunato, secondo la proprietà dell’hotel, Vittorio De Sica. Sordi infatti cerca disperatamente un appiglio per poter seguire la sua vera, autentica passione, ovvero fare l’attore. Tornato a Roma cerca di sbarcare il lunario come comparsa, ma è vincendo un concorso da doppiatore che riesce ad entrare in pianta stabile nel mondo dello spettacolo, riuscendo ad avere successo come doppiatore del grande Oliver Hardy, nei film del duo comico americano Stanlio e Ollio. Sordi però vuole fare l’attore e decisivo sarà il sodalizio con un altro giovane sognatore, Federico Fellini, che riuscirà a diventare regista e lo coinvolgerà da protagonista in due delle sue prime grandi produzioni, ‘Lo Sceicco Bianco’ e ‘I Vitelloni’. L’amicizia tra Alberto e Federico durerà tutta la vita tra reciproci successi, quella che non decollerà mai definitivamente sarà la vita sentimentale dell’attore, legatissimo alla figura della madre con riuscirà però mai a dare la sua benedizione ai rapporti sentimentali del figlio. La carriera di Sordi comunque andrà avanti tra incontri ravvicinati con mostri sacri del cinema come Aldo Fabrizi, fino al successo che lo staglierà come maschera d’elezione dell’italiano medio, personaggio amato da tutta Italia al di là del suo fortissimo legame con Roma e la romanità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA