PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI: FERMATO IL FIGLIO BENNO/ Svolta nelle indagini

Svolta nel caso riguardante l’omicidio dei coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli: il figlio Benno è stato arrestato. A darne notizia poco fa, leggendo un’agenzia stampa, il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Benno era già sotto indagine per duplice omicidio e occultamento di cadavere, ed ora risulta essere in stato di fermo. Tecnicamente non si tratta di un arresto, sottolineano gli esperti in studio a Storie Italiane, ma di una misura che secondo gli inquirenti si è resa necessaria alla luce della possibilità che lo stesso possa darsi alla fuga.

Toccherà al giudice per le indagini preliminari confermare nel giro di 48 ore lo stato di fermo, e dopo di che il pubblico ministero potrebbe chiedere una misura cautelare, molto probabilmente il carcere. Il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli è finito da fine gennaio nel mirino degli investigatori dopo una serie di “indizi”, a cominciare dal sangue trovato sulla portiera della sua auto, passando dal “buco” di mezz’ora nel suo telefono proprio in concomitanza con la sparizione dei due coniugi, e arrivando fino al sangue di Peter ritrovato sul Ponte Adige a Bolzano. Attesi importanti aggiornamenti nel corso della giornata. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI A BOLZANO/ BENNO, FIGLIO INCASTRATO DA AUTO?

Il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi da Bolzano nel tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso continua a tenere gli inquirenti con il fiato sospeso. Il giallo sarà al centro della nuova puntata di Quarto Grado, in onda questa sera su Rete 4. Da settimane sono in corso le ricerche della coppia che però non avrebbero portato a nessun risultato apprezzabile. Per gli inquirenti il figlio Benno Neumair sarebbe colpevole dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della coppia ma di contro, il trentenne continua a sostenere di aver trascorso la notte dalla fidanzata. Quarto Grado cercherà di far luce su tutti gli indizi che lo accusano ma anche sugli elementi che lo scagionano. Entrambi insegnanti in pensione, Peter e Laura sono scomparsi ormai da settimane, ma che fine hanno fatto? Si è trattato di un tragico incidente sopraggiunto durante una loro passeggiata o ha ragione la procura di Bolzano a dubitare del figlio Benno? Quest’ultimo, intanto, resta indagato a piede libero. Nei giorni scorsi proprio il figlio trentenne sarebbe stato bloccato dai militari mentre cercava di lavare l’auto su cui sono state trovate tracce di sangue. E’ il 12 gennaio, come racconta Il Giorno, quando i carabinieri hanno bloccato Benno e un’amica – non Martina, con la quale ha trascorso la notte tra il 4 e il 5 gennaio – mentre erano intenti a entrare in un autolavaggio per pulire l’auto. Un episodio sul quale ora gli inquirenti vorrebbero fare chiarezza anche alla luce della presenza di una bottiglia di acqua ossigenata trovata e sequestrata all’interno della vettura.

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI: IL GIALLO DEI CONIUGI DI BOLZANO

Mentre continuano invano le ricerche dei corpi di Peter Neumair e Laura Perselli, il figlio Benno negli ultimi giorni è stato raggiunto dalle telecamere di un’altra trasmissione, Chi l’ha visto, ma ha preferito non parlare limitandosi a spiegare di non stare bene. A parlare è invece stata Martina, la ragazza che frequenta Benno da alcune settimane e che inizialmente si è detta sotto choc per quanto stava accadendo. Parlando con gli inquirenti della sera del 4 gennaio scorso, la giovane ha raccontato, come riferito da TrentoToday: “Io frequentavo Benno da inizio dicembre e quella sera avevamo cenato insieme e poi lui avrebbe dormito da me. Io non ho notato nulla di strano, a parte che è arrivato in ritardo”. Quindi lui avrebbe fatto una doccia da lei e la giovane si sarebbe poi offerta di lavare i suoi vestiti, avendoli trovati a terra.

“Dopo circa sue settimane i carabinieri hanno perquisito casa mia e io non ho consegnato i vestiti perché avevo paura e non sapevo cosa fare. Il giorno dopo, essendo molto spaventata e confusa, mi sono rivolta a un avvocato consigliatomi da un’amica”, ha aggiunto Martina, che solo su consiglio di Benno si è recata dai militari consegnando i vestiti e scusandosi per non aver detto subito la verità. Solo in seguito alla consegna dei vestiti la giovane è stata iscritta nel registro degli indagati come atto dovuto. Il suo legale si augura tuttavia di vedere archiviata la posizione della sua assistita: “l’omicidio è un tema che a noi non riguarda, noi siamo lontanissimi. Qui c’è, semmai, la questione di un eventuale favoreggiamento”, ha spiegato.



