Philip Djordjevic, marito Jovana/ “Preferisco Antonio a Roger Balduino”

Philip Djordjevic marito di Jovana, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Jovana Djordjevic ha trascorso molto tempo sull’isola degli scoppiati in compagnia di Roger Balduino rimanendo sempre fedele a suo marito Philip Djordjevic, ex attaccante di Lazio e Chievo. La coppia sono genitori di due bambini. Suo marito al momento non gioca più a calcio e ha deciso di supportare sua moglie durante l’avventura all’Isola dei Famosi 2022. Questa sera l’ex calciatore è approdato all’interno dello studio del reality per supportare pubblicamente sua moglie che questa sera potrebbe fare il suo rientro definitivo in Italia.

Jovana Djordjevic/ Tutte le sue difficoltà a L'Isola dei Famosi 2022

Philip Djordjevic rivelazione su Jovana “Preferisco Antonio a Roger”

Philip Djordjevic dopo aver visto le immagini di Antonio Zequila che ci ha provato con sua moglie durante la sua permanenza all’interno della Playa Sgamada ha ammesso di preferire di gran lunga la presenza di Zequila accanto a sua moglie piuttosto che quella di Roger Balduino confessando alla presentatrice di vedere Jovana molto energica con un’energia che

LEGGI ANCHE:

Jovana Djordjevic crolla? Rivela la sua paura/ "La spiaggia è troppo piccola e..."Chi è Jovana Djordjevic all'Isola dei Famosi 2022/ Moglie del calciatore Filip e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA