Phyllis Somerville è morta/ Addio all’attrice di Sex and the City e House of Cards

Hollywood in lutto per la morte dell’attrice Phyllis Somerville. Nella sua lunga carriera, 40 anni, ha recitato in tantissime produzioni cinematografiche, televisive e di Broadway. Senza dimenticare gli oltre 30 film che l’hanno vista protagonista, tra cui ‘Gli imbroglioni’, da ‘Al di là della vita’ a ‘Le regole del gioco’, da ‘Il curioso caso di Benjamin Button’ a ‘Il sosia – The Double’. Il suo immenso talento l’hanno portata ad essere protagonista anche in serie tv di successo. Il suo manager, Paul Hilepo, ha comunicato alla stampa che l’attrice, 76 anni, si è spenta giovedì a New York per cause naturali. Originaria dell’Iowa, la Somerville negli anni ’70 si era trasferita a New York. Di recente è apparsa sul palcoscenico di Broadway per la versione teatrale di ‘Il buio oltre la siepe’. Il suo manager ha voluto sottolineare come la sua assistita: “Era orgogliosa di definirsi una newyorkese, ma anche delle sua radici del mid-west”.

Addio a Phyllis Somerville: Poms è stato il suo ultimo film

Il suo ultimo film è stato “Poms”, in cui è apparsa accanto a Diane Keaton e Pam Grier in una commedia su donne anziane che formano una squadra di cheerleader. Nella serie “The Big C”, ha interpretato la vicina del personaggio di Laura Linney. Riguardo il personaggio esatto interpretato dalla Somerville è Marlene. Dapprima, non hanno un vero e proprio tipico rapporto d’amicizia, ma con l’andar del tempo, Marlene scopre che Cathy ha il cancro e Cathy scopre che Marlene è malata di Alzheimer. Alla fine della prima stagione si suicida perché ormai ha perso conoscenza. Cathy incontrerà Marlene in un sogno nella prima stagione, finale della seconda stagione e in numerosi altri episodi.



