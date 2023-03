Pi greco day, cos’è e perché si festeggia oggi/ La costante matematica…

Pi Greco day, perché si festeggia oggi

Oggi in tutto il mondo si celebra il Pi greco day, ovvero il giorno dedicato alla costante matematica. La famosissima cifra di 3.14, che ha accompagnato milioni di studenti sui banchi di scuola, intendi nel risolvere problemi e calcoli. Proprio oggi, 14 marzo, si “festeggia” questa particolare ricorrenza. Ma perché il giorno prescelto è proprio questo? Secondo la lettura anglosassone, 3.14 sarebbe appunto il 14 marzo, ossia 3-14. La giornata dedicata al Pi Greco è nel calendario dal 1988: dunque da trentacinque anni, in questa giornata si “celebra” la costante.

Dal 2019 il Pi greco day è diventato anche la Giornata Internazionale della Matematica, in occasione della quale si ricorda anche dell’anniversario della nascita di Albert Einstein. Si tratta di una coincidenza, visto che appunto la giornata del Pi Greco è stata scelta applicando al calendario le cifre che lo compongono. Il 14 marzo è dunque il giorno perfetto per celebrare non solo il Pi Greco, ma anche la matematica e proprio uno dei più grandi scienziati del mondo, Einstein.

Cos’è il Pi Greco?

Cos’è il Pi Greco e perché è così importante per la matematica e la scienza? Ricordiamo che a scoprirlo, fu Archimede da Siracusa. Il Pi Greco è una costante che in matematica si usa per calcolare la circonferenza, moltiplicando proprio 3.14 per il diametro (o due volte il raggio). Il numero ha ovviamente un valore definito, che viene indicato con la lettera pi (π) dell’alfabeto greco.

La costante, come abbiamo detto, fu scoperta da Archimede. Lo scienziato siracusano, nel 212 a.C., morì proprio a causa della sua intelligenza. Si narra infatti che il console romano Marco Claudio Marcello scatenò una caccia all’uomo per avere la persona più intelligente della città. Il matematico fu cercato a lungo e trovato da un soldato, che di fronte alle sue perdite di tempo perse la pazienza e lo uccise, trafiggendolo con una spada. Il Pi Greco Day è stato ideato dal fisico americano Larry Shaw che nel 1988: questo fu l’anno della prima giornata dedicata alla costante presso il San Francisco Exploratorium.

