Pia Luciani, chi è la nipote di Papa Luciani/ “Parlavamo dei problemi dei parenti e…”

Pia Luciani, chi è la nipote di Papa Luciani

Pia Luciani è la nipote “più anziana” di Papa Luciani, figlia del fratello di Pontefice, morto nel 1978 dopo 33 giorni di pontificato e proclamato beato a settembre 2022. In un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Avvenire, Pia ha raccontato di aver visto per l’ultima volta suo zio poco prima che venisse a mancare. I ricordi del loro rapporto sono tanti. Pia, infatti, tra tutti i nipoti del Pontefice, era quella più grande e, durante i loro incontri, parlavano di tutto. “Ero giovane e avevo le mie confidenze da fargli. Parlavamo dei problemi della famiglia e, qualche volta, anche delle sue preoccupazioni. Mi consigliava libri. E pure film da vedere”, racconta Pia svelando la passione per il cinema di Papa Luciani.

“So che qualche volta lo faceva, insieme al segretario. Era un appassionato di cinema. A Belluno aveva avviato il cineforum, con proiezioni e discussioni. Gli piaceva anche il teatro. Da patriarca mi invitò alla commedia Arlecchino servitore di due padroni in piazza San Marco a Venezia. Ci divertimmo un mondo”, ha raccontato ancora.

Pia Luciani e l’ultimo incontro con Papa Luciani

Quello tra Pia Luciani e lo zio Papa Luciani era un legame profondo. Ai microfoni dell’Avvenire, dopo la beatificazione di Giovanni Paolo I, Pia ha raccontato di averlo visto per l’ultima volta a Roma, poco prima che morisse. Pur tornando spesso nel paese natale durante le vacanze, negli ultimi anni, gli impegni erano tantissimi e Pia approfittava dei momenti che trascorreva a Roma per incontrarlo.

“Ero la nipote più anziana. Mi diceva sempre: «Mi raccomando, devi dare il buon esempio». Mi piaceva andare a trovarlo perché la conversazione con lui era sempre gradevole, sia da prete, sia da vescovo e da patriarca, poi da Papa” – ha spiegato Pia che ha poi aggiunto – “L’ultima volta che l’ho visto fu pochi giorni prima che ci lasciasse. Mi trovavo a Roma per un corso alla Lumsa. Gli telefonai per salutarlo. Mi invitò a pranzo”.

