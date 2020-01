Piacere, sono un po’ incinta/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (28 gennaio)

Piacere, sono un po’ incinta andrà in onda oggi, martedì 28 gennaio, a partire dalle 21,20 su Rai 2. Si tratta di una commedia romantica del 2010 con la regia di Alan Poul e vede come protagonisti la stupenda attrice, cantante e ballerina Jennifer Lopez e l’attore e produttore australiano Alex O’Loughlin (conosciuto al pubblico per avere rivestito i panni del protagonista, Steve McGarrett, nella serie TV “Hawaii Five-0”). La colonna sonora del film vede coinvolti diversi artisti, compresa Jennifer Lopez, mentre la partitura è stata composta completamente da Stephen Trask.

Piacere, sono un po’ incinta, la trama del film

Ecco la trama di Piacere, sono un po’ incinta. La protagonista di questa storia romantica è Zoe, una bellissima ragazza di New York con il sogno di diventare mamma. Ormai stanca di aspettare l’arrivo dell’uomo giusto decide di ricorrere alla fecondazione artificiale e crescere questo bambino da sola. Quello stesso giorno Zoe incontra su un taxi Stan, un affascinante ragazzo un po’ più giovane di lei. Nonostante qualche battibecco Stan rimane colpito dalla donna ma le loro strade si separano temporaneamente. Qualche tempo dopo Zoe incontra nuovamente Stan a un mercato biologico e scopre che il ragazzo ha una fattoria e si sostiene economicamente vendendo il formaggio che produce. Quella sera, al negozio di animali di Zoe, si svolge un incontro in cui viene spiegato come comportarsi con i cani e lì si presenta nuovamente Stan che propone a Zoe di mangiare qualcosa insieme. I due approfondiscono la conoscenza raccontando qualcosa del loro passato e proprio nel momento in cui stanno per baciarsi una telefonata improvvisa li interrompe. Stan decide di invitare quindi Zoe a un nuovo appuntamento e qui, dopo una serata molto divertente, i due finalmente si baciano. Proprio quella sera Zoe scopre di essere incinta ma sotto consiglio della nonna decide di non dire ancora nulla a Stan per paura che lui si allontani da lei. Intanto Stan la invita a trascorrere una giornata nella sua fattoria e i due finiscono per fare l’amore. Zoe decide quindi di dire tutta la verità a Stan sulla sua gravidanza e, nonostante in un primo momento il ragazzo si dica molto deluso per questo segreto, decide comunque di continuare la relazione con la donna. Durante un controllo medico Zoe scopre di aspettare dei gemelli e Stan è molto preoccupato di non riuscire a badare adeguatamente a loro dato che deve ancora concludere i suoi studi. Quando incontrano un’amica di Stan e questi ribadisce come i bambini non siano suoi, Zoe stanca dei continui ripensamenti, decide di troncare la storia. Nel frattempo la nonna della ragazza decide di sposarsi ma proprio durante i festeggiamenti le si rompono le acque. Stan corre da lei in ospedale e decide di restare al suo fianco. Arrivati a casa Stan chiede a Zoe di sposarlo, in quel momento la donna ha una nausea improvvisa e scopre di essere nuovamente incinta, questa volta di Stan.

Il trailer di Piacere, sono un po' incinta





