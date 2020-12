Piano pandemico “corretto”/ Video: la mail di Ranieri Guerra (Oms), Speranza…

Nuovo capitolo della vicenda del piano pandemico “corretto” che vede come protagonista Ranieri Guerra. Come vi abbiamo raccontato, Report ha acceso i riflettori sul direttore generale aggiunto Oms e dal 2014 al 2017 direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute. Proprio Guerra avrebbe dovuto aggiornare il piano pandemico, ma in realtà l’attuale piano di preparazione nazionale contro influenza pandemica risale al 2006, in quanto riconfermato da Ministero della Salute e Regioni nel 2017. Vi abbiamo raccontato il ruolo chiave interpretato da Francesco Zambon, l’uomo che ha coordinato il team di ricercatori che ha redatto un dossier critico nei confronti della gestione italiana dell’emergenza Covid. Un report pubblicato sul sito dell’Oms il 13 maggio ma scomparso dopo 24 ore. Ebbene: questa sera Non è l’arena ha reso nota la mail che Ranieri Guerra avrebbe inviato al coordinatore dei ricercatori dell’Oms per cambiare la data da 2006 a 2016…

PIANO PANDEMICO: RANIERI GUERRA TACE E SPERANZA SCAPPA

Interpellato dagli inviati di Non è l’arena, Ranieri Guerra ha preferito non rispondere alla domanda sul piano pandemico del 2017, copia-incolla di quello del 2006: «Devo risponderle? Risponderò a un magistrato. C’è un mio esposto, denuncia, querela, ecc». Nessun commento dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha eluso i giornalisti di gran carriera. Presente in studio il viceministro Pierpaolo Sileri: «Ho letto le 102 pagine di questo report (redatto da Zambon, ndr). Era un report molto utile: è stato fatto durante la prima fase ed ha un’utilità nei confronti degli altri Paesi. Io non ci trovo nulla di male in quel report». Sileri ha poi aggiunto: «Io non so cosa sia successo con il piano pandemico dell’Oms sull’Italia, con data 2006 poi aggiornato al 2016, pubblicato e poi cancellato. In totale tranquillità dovrebbe rispondere Ranieri Guerra e spiegare la questione. Anche su quel piano, comunque, ci sono spunti interessanti, ho letto tutte e 102 le pagine del report. Parliamo di un piano pandemico anti influenzale che avrebbero sicuramente potuto aiutare anche per il Covid».





