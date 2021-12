Piccolo Coro Le Dolci Note al Concerto di Natale 2021/ Il coro di voci bianche romano

Questa sera dalle 21:20 in poi andrà in onda su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity il consueto Concerto di Natale 2021 in diretta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma condotto da Federica Panicucci. Sul palco si alterneranno numerose star della musica internazionale e nazionale. Tra i numerosi artisti che questa sera si esibiranno accompagnati dall’Orchestra del Cinema Italiano sotto la direzione del Maestro Adriano Pennino ci sarà anche un coro composto da giovani cantanti: Il Piccolo Coro Le Dolci Note.

Il Piccolo Coro Le Dolci Note è nato nel 2014 in ambito parrocchiale ed è composto da 23 bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Per tutti i giovani membri del coro non sarà la prima partecipazione ad aventi di questo genere; infatti, già da diversi anni si esibiscono in concerti di importanza nazionale cantando anche con Anastacia.

Il Piccolo Coro Le Dolci Note questa sera al Concerto di Natale 2021

Il Piccolo Coro Le Dolci Note si è fatto conoscere fin dai suoi esordi per aver partecipato a numerosi eventi in occasione delle festività come i concerti in Vaticano e anche questa sera delizieranno il pubblico con la loro esibizione in canti tipicamente festivi.

Il Concerto di Natale 2021 il Piccolo Coro Le Dolci Note si esibirà assieme al duo croato di fama internazionale 2Cellos che da diversi anni si impegna a rivisitare in chiave classica i successi della musica pop e rock internazionale.

