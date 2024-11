UFFICIALE LA CANONIZZAZIONE DI PIER GIORGIO FRASSATI: LA DATA E LA FIRMA DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco ha firmato un primo decreto di canonizzazione in vista del Giubileo 2025, come già annunciato negli scorsi giorni sui prossimi Santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: se sul ragazzo milanese morto a 15 anni di leucemia, simbolo della fede giovanile in tutto il mondo, occorre attendere fino al 27 aprile 2025, per il Beato laico torinese amato da Papa Bergoglio si dovrà prolungare l’attesa fino al 3 agosto 2025 per la grande celebrazione in Vaticano. Dalla Santa Sede è stato reso noto il risultato della Sessione ordinaria dei Cardinali in merito al riconoscimento del miracolo avvenuto per intercessione del prossimo Santo Pier Giorgio Frassati: il suo “Sì totale” alla fede in Cristo, il suo donare l’intera vita per il servizio degli altri e degli ultimi già era valso al laico originario di Torino il titolo di Beato della Chiesa, l’ultimo step prima della canonizzazione ora divenuta ufficiale.

Nato ad inizio Novecento, Frassati fin da giovanissimo si contraddistinse per un profondo legame con l’Eucaristia da cui sorgeva il suo solidale impegno per la comunità: dopo essere entrato nell’ordine domenicano con il nome di “Fra Girolamo”, Pier Giorgio ha vissuto la sua missione di apostolato tra i giovani, gli ultimi e i più indigenti, borendo a soli 24 anni. Proprio come Carlo Acutis, il Dicastero delle Cause dei Santi ha approfondito la causa di canonizzazione arrivando ora al riconoscimento dei miracoli necessari per stabilire una volta per tutte le figure dei nuovi Santi della Chiesa.

QUALE È IL MIRACOLO DI PIER GIORGIO FRASSATI, PROSSIMO SANTO DELLA CHIESA

Il miracolo riconosciuto dalla Chiesa per il prossimo Santo Pier Giorgio Frassati riguarda una incredibile guarigione dopo lesione del tendine di Achille di un sacerdote all’epoca dei fatti seminarista: il giovane ragazzo si infortunò durante una partita di basket tra amici nel 2017, con le diagnosi sanitarie che non davano alcuna speranza per poter riprendere a camminare data la gravità dell’infortunio. Ma è proprio mentre attendeva di capire se operarsi o meno a livello chirurgico – informa la stampa del Vaticano – che il giovane seminaristi pregò per l’intercessione del Beato Pier Giorgio Frassati (beatificazione avvenuta nel 1990 con Papa San Giovanni Paolo II).

Dopo la novena e la preghiera a Dio, il futuro prete sentì una fortissima sensazione di calore alla caviglia dolorante e da quel momento sparì letteralmente la lesione, con annessi sintomi e successivi dolori. Il Dicastero con il suo prefetto card. Semeraro ha così informato Papa Francesco sulla conclusione del processo di santificazione, procedendo con l’annuncio della giornata di canonizzazione ad inizio agosto in concomitanza con il Giubileo dei Giovani (Acutis invece diverrà Santo durante il Giubileo degli Adolescenti a fine aprile 2025).

Assieme al Beato Pier Giorgio Frassati, il Vaticano ha promulgato i decreti di canonizzazione anche per la missionaria Maria Troncatti, i due martiri in Vietnam Francesco Saverio Tru’o’ng Bǚu Diệp, e infine anche il laico Floribert Bwana Chui Bin Kositi, originario della Repubblica Democratica del Congo. Il giovane Frassati, la suora infermiera evangelizzatrice fino alla Foresta Amazzonica, il giovanissimo Carlo Acutis innamorato del Santissimo Sacramento e in grado di testimoniare Cristo nel semplice stare in rapporto con chiunque vi fosse attorno: tante figure che arricchiscono la storia della Chiesa e rappresentano ancora oggi legami vivi e profondi per la religiosità fervente a livello italiano e internazionale.