Pier Luigi Lopalco/ “Perplesso sull’obbligo vaccinale per gli over 50”

«Non ci sono 2 milioni di italiani a casa col Covid, ma 2 milioni di italiani a casa con tampone positivi. Persone contagiate, ma bisogna vedere il loro stato di salute e quante di queste persone potranno sviluppare una malattia tale da dover ricorrere a cure mediche e ad ospedalizzazioni»: così Pier Luigi Lopalco ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 GENNAIO/ Dati Min. Salute: +101.762 casi, 227 morti

L’esperto ha fatto il punto della situazione sulla pandemia ed ha tenuto a chiarire: «A fronte di questo aumento spaventoso di casi positivi e di un aumento di ricoveri, non abbiamo un parallelo aumento delle persone che hanno bisogno di assistenza respiratoria, né un aumento parallelo di morti – ha precisato Pier Luigi Lopalco – c’è un aumento di decessi, ma non tale da essere proporzionale all’aumento di casi positivi»

BOLLETTINO LOMBARDIA CORONAVIRUS 10 GENNAIO/ 61 morti e 17.581 casi, positività 20%

PIER LUIGI LOPALCO: “PERPLESSO SU OBBLIGO VACCINALE OVER 50”

Nel corso del suo intervento, Pier Luigi Lopalco si è soffermato così sulle misure introdotte dal governo per contrastare l’aumento di contagiati: «Le misure sono state restrittive, anche se sono un po’ perplesso sull’obbligo vaccinale per gli over 50: è stato un compromesso al ribasso, o si faceva l’obbligo o non si faceva proprio». Poco dopo, l’infettivologo ha parlato del vaccino Pfizer dedicato ad Omicron in arrivo nei prossimi mesi: «Parliamo di un vaccino specifico per richiami specifici adattato sulla variante. Questo vaccino si concentra anche sull’infezione, blocca l’infezione».

LEGGI ANCHE:

Pfizer "Vaccino Covid contro Omicron pronto a marzo"/ Ema: via esame pillola Paxlovid

© RIPRODUZIONE RISERVATA