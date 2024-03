Pier Paolo Peroni, marito di Syria e figli Alice e Romeo/ Lui diventò famoso per aver prodotto gli 883

Tutto sulla famiglia di Syria: chi sono Pier Paolo Peroni, Alice e Romeo, il marito e i figli della cantante

Pier Paolo Peroni è il marito della celebre cantante Syria. E’ diventato famoso per aver prodotto gli 883 e appunto per essere il compagno d Syria. Tra i due è scoccato subito l’amore, malgrado i diciotto anni di differenza. Insieme da oltre vent’anni, Pier Paolo Peroni e Syria sono marito e moglie e hanno messo al mondo due splendidi figli, Alice, nata l’1 ottobre 2001, e Romeo, nato nel 2012. Benché abbiano passato da tempo i sessanta (lui) e i quarant’anni (lei), Pier Paolo Peroni e Syria frequentano locali alla moda e discoteche, sia per piacere sia per motivi lavorativi.

Per quanto riguarda i figli, la diciassettenne Alice è un perfetto mix di mamma Syria e papà Pier Paolo Peroni. Alice Peroni debutta giovanissima e lo fa con il supporto totale dei suoi genitori, in particolare modo papà Pier Paolo Peroni che di professione fa il produttore discografico. Per incoraggiare la figlia, Pier Paolo Peroni ci ha messo lo studio di registrazione e tutta la sua buona volontà. Il resto lo ha fatto Alice, con il rifacimento della hit del 2000 dei The Art, ovvero it takes a fool to remain sane.

Syria e l’amore per i figli avuti da Pier Paolo Peroni: “Molto fiera di Alice e Romeo”

Il rifacimento di It takes a fool to remain sane è la prima hit di Alice, la giovane figlia di Syria che a soli diciassette anni può già vantare il debutto come cantante insieme a papà Pier Paolo Peroni e di cui forse, un domani, sentiremo parlare.

In una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, a proposito di figli, Syria Alice e Romeo aveva detto: “Sono molto fiera di lei e di Romeo, che si sta formando e speriamo di avere fatto un buon lavoro anche con lui. Pier Paolo mi sta dando una mano importante per riprendere a vivere, ho una voglia di fare che non potete immaginare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA