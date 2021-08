Piera Degli Esposti è morta/ Addio all’attrice, volto di teatro e cinema

L’attrice Piera Degli Esposti è morta oggi, 14 agosto 2021, all’età di 83 anni, all’ospedale Santo Spirito di Roma. Da giugno era ricoverata a causa di complicazioni polmonari. A comunicare la notizia della sua scomparsa è stata data dalla famiglia. Nata a Bologna il 12 marzo 1938, l’attrice nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi e attori.

Per citarne alcuni Edoardo De Filippo a Antonio Calenda. Al teatro, ha lavorato con Antonio Calenda, Giancarlo Cobelli, Ida Bassignano, e ancora con Carmelo Bene. È stata poi diretta da Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmüller, dai fratelli Taviani e Giuseppe Tornatore. Ha vinto il David di Donatello per “L’ora di religione” (2002) di Marco Bellocchio e “Il divo” (2009) di Paolo Sorrentino. L’esordio al cinema arriva nel 1967, nel film di Gianfranco Mingozzi “Trio”.

Piera Degli Esposti, quando svelò “I miei personaggi saranno sempre un po’ piereschi”

In un’intervista di qualche tempo fa a thrillernord.it, Piera Degli Esposti raccontava come riusciva a rendere ogni personaggio che andava ad interpretare suo. “è vero che un personaggio un po’ lo si riscrive su di sé. – ammetteva l’attrice – Cioè non è che quando io vado in scena ed interpreto Cleopatra, ho conosciuto Cleopatra. Ho studiato, mi sono informata, tutto quello che è. Ma è chiaro che la mia Cleopatra sarà un pochino pieresca, perché inevitabilmente risente di chi la interpreta. Il modo giusto è questo secondo me”. D’altronde, attraverso questo metodo l’attrice riusciva a rendere ogni personaggio indimenticabile, caratteristica che l’ha resa poi un’artista davvero prolifica nel corso degli anni.

